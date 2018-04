El lugar de Jeromo Segura

Canta Jeromo Segura, en el estribillo del primer sencillo, junto a Rocío Márquez: "Yo siempre estuve allí donde los demás querían que estuviese. Pero, con todo el desatino, yo lo que quería era perderme". Juan Carlos Romero le mostró el camino y lo llevó a ese lugar al que siempre supo que llegaría algún día. Por eso no hay un título mejor que Lo que yo quería, toda una declaración de ese cambio de registro que ha realizado el cantaor onubense en su quinto disco, en este caso con dirección del guitarrista Romero, productor, arreglista y compositor de varios de los temas.

El álbum tuvo ayer su estreno absoluto en el Gran Teatro de Huelva. Sólo un día antes, el viernes, se puso a la venta en toda las plataformas digitales. Y la semana que entra, el jueves 26, el ganador de la Lámpara Minera de La Unión en 2013 presentará la obra en Sevilla, dentro de la programación de los Jueves flamencos que coordina Manuel Herrera y programa la Fundación Cajasol.

Me gustaría que todos mis discos, hasta que me muera, los hiciera Juan Carlos Romero"

"Es el disco de mis sueños", dice el cantaor. "Soñaba con que mi voz sonara de esa forma que sólo consigue él", añade, aludiendo a Juan Carlos Romero. "Y ahora pongo el disco y no puedo dejar de llorar al escucharme". Al productor se remite también el cantaor al explicar que en su nuevo disco "fundamentalmente se renueva la tradición, pero sin perder el flamenco puro". En sus diez cortes "hay tres cantes y medio y seis temas y medio", compuestos por Juan Carlos Romero, guitarrista que regresa en este álbum a la composición años después de hacer lo propio en uno de los discos más celebrados de Miguel Poveda, Tierra de calma (2006). Éste de Segura ha llevado más de dos años, con un periodo de tres meses "encerrado en casa, apenas sin dormir, hasta conseguir comprender esa forma de expresar de Juan Carlos, tan reconocible en él". "Espero que sólo sea el principio porque me gustaría que todos mis discos, hasta que me muera, los hiciera él", afirma entusiasmado.

En su actuación en el Gran Teatro de Huelva y en los Jueves Flamencos, Jeromo Segura estará acompañado, entre otros artistas, por la guitarra de Manuel de la Luz, Los Mellis a los coros y palmas, Raúl Botella en la percusión y Leonor Leal al baile. Además, el concierto de Huelva contará con la colaboración estelar de Rocío Márquez, que cantará a dúo con Segura el primer sencillo del disco, Siempre estuve allí. Junto a la onubense, los cantaores Marina Heredia y El Choro también han contribuido a la grabación de Lo que yo quería, cuya gira de presentación ya tiene cerradas dos citas en Moguer y Marbella este verano.

"Yo muero por mi tierra", proclamaba días atrás Jeromo Segura, rociero de pro y fiel a la peregrinación de Huelva, durante la presentación del disco en su ciudad natal. Conmovido por el incendio que afectó el año pasado al entorno de Doñana, el cantaor y ex alumno de la sevillana Fundación Cristina Heeren reivindica ese paisaje en las fotografías que componen la portada de Lo que yo quería, unas imágenes tomadas en La Suelta, Gato y Las Madres, entre otras localizaciones.