La mejor lírica tiende su mano a los niños de la India

El salón Valdespino de las Bodegas Estévez acogerá el próximo 16 de febrero, a las 20 horas, la tercera edición del concierto 'Una noche en la ópera', a beneficio de la ONG Param Pranyog (India). Una velada, presentada ayer, que estará protagonizada por la soprano jerezana Maribel Ortega, el Coro del Teatro Villamarta y el pianista José Miguel Román, bajo la dirección de Joan Cabero.

Maribel Ortega agradeció al Grupo Estévez "su generosidad y la apertura que ha tenido hacia esta propuesta solidaria, que nos ha hecho sentir como en casa". Asimismo, la soprano recordó que el concierto nació como una iniciativa de la empresaria y embajadora de la ONG Almudena Plaza y la propia cantante, "por nuestra amistad y por nuestro deber y obligación de hacer algo por los más necesitados, así que ofrecimos nuestro trabajo para recaudar fondos para esta organización".

El éxito ha acompañado a esta cita desde su primera edición, en la que Maribel Ortega estuvo acompañada por el pianista José Miguel Román y en la segunda, por el organista Ángel Hortas, ambas en las bodegas Luis Pérez. En esta tercera edición "me parecía interesante que me acompañara un colectivo con el que me siento identificada por mi profesión que es el Coro del Teatro Villamarta. Esperamos recaudar lo máximo". Ortega aseguró sentirse "abrumada, emocionada y encantada de poder compartir esta tercera edición con el Coro, con el que he hecho tantas óperas en el Teatro y al que agradezco sinceramente su colaboración".

El concierto constará de un programa de ópera y zarzuela a través de un recorrido de los números de coro y arias más conocidos. Al finalizar el acto se ofrecerá una degustación de vinos. Hay que destacar que en el concierto también colaboran Maya Handbags, Sutra Handbags, María Higuero Photo y COO.

El presidente del Coro, José Ramón López, agradeció a la ONG "que haya tenido a bien pensar en nosotros para esta cita. Nosotros estamos encantados de poner la lírica a disposición de esta organización para sumar recursos a todo el trabajo que desarrollan". También agradeció a Estévez la cesión del espacio para el concierto. Por su parte, su director, Joan Cabero, destacó su satisfacción "por poder estar en un acto así en el que aportaremos lo que mejor sabemos hacer que es cantar". El pianista José Miguel Román dijo que colaborar en este concierto "me parece una oportunidad fantástica y animo a todo el mundo a que venga, no sólo por colaborar, sino también por el repertorio que vamos a ofrecer, en el que habrá alguna sorpresa además".

El donativo del concierto es de 30 euros, que se puede hacer efectivo mediante transferencia bancaria o en cajeros BBVA (indicando nombres y apellidos) a ES39 0182 7097 9002 0158 3260. También habrá fila cero. Las reservas también se pueden hacer a través del email liricasolidariajerez@gmail.com y en el teléfono 603 558 707 (de 14 a 16 horas y de 20 a 21,30 horas, excepto los mensajes que pueden ser a cualquier hora). Las entradas también se pueden adquirir en taquilla de 19 a 20 horas el mismo día del concierto, hasta completar aforo.

Respecto a la ONG, Almudena Plaza apuntó que es una pequeña organización de Nueva Delhi que se ocupa de la educación, alimentación y de ofrecer todo tipo de recursos a niños procedentes de los slums o chabolas de dicha ciudad, la más poblada del planeta. "Una organización -dijo- que desarrolla, con muy pocos recursos, una labor muy importante con 300 niños. Asimismo, acogen a niños perdidos y se implican en la búsqueda de sus padres". Una asociación en la que creen que el verdadero yoga "es ayudar a los demás".