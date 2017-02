El mejor rock and roll llegará a Jerez el 4 de marzo con tres bandas míticas

El próximo sábado 4 de marzo, desde las 12 del mediodía, la sala Paddock de Jerez acogerá la primera fiesta aniversario de la asociación cultural 'The rock and roll club'. Una cita que fue presentada ayer por el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas; y el presidente de dicha asociación, Álvaro Mier-Terán. Los actos programados en este I aniversario "no sólo engloban el concierto de tres bandas, sino de todo lo que conlleva el universo rockabilly, desde la comida, a la forma de vestir y de entender la vida. Por eso, animamos a los jerezanos a que asistan al Festival y que disfruten de buena música y buen ambiente", apuntó Camas.

La Fiesta, que tiene entrada libre hasta completar aforo, contará con la actuación de tres bandas de música de reconocido prestigio, 'Charlie Hightone and The rock-it's', 'Sun Rockets' y 'Bert Blackmont and the Bucks', así como una exposición de motos y coches clásicas; clases de baile de rock and roll, swing y lindy hop; servicio de peluquería, así como stands de venta de repostería, discos y ropa vintage. Igualmente, habrá parking gratuito, comida, servicio de ludoteca para menores y pinchada de discos de vinilo a cargo de djs.

Por su parte, Álvaro Miér-Terán destacó la importancia que supone la cita para esta asociación de carácter cultural sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es difundir y promocionar la música y el revival de los años 50. "El rock and roll es la esencia de casi toda la música moderna y ha influenciado a numerosos artistas a lo largo de la historia, por lo que debe entenderse como una actitud, una estética y un estilo de vida que ha perdurado en el tiempo". Asimismo, subrayó el interés que el festival ha suscitado no sólo dentro de Jerez sino también fuera de la ciudad.

La Asociación Cultural 'The rock and roll club' se constituyó en 2016 como una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es difundir y promocionar la música y el revival de los años 50. Actualmente, cuenta con 40 socios no sólo de Jerez sino también de otras localidades como Sanlúcar, Cádiz, Sevilla, Barcelona y Tenerife.

Francisco Camas aseguró que desde el Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento "vamos a apoyar y colaborar con todas aquellas iniciativas que supongan un revulsivo a la cultura en la ciudad, en este caso con el fomento de un tipo de música que atrae a numeroso público y que, como dicen los propios organizadores, constituye en sí mismo un estilo de vida definido".