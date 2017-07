"Con tanta moda, cada vez es más difícil hacer una carrera digna"

David de María volverá este sábado al punto de partida. Lo hará para celebrar sus 20 años de carrera artística, y que mejor sitio que su Jerez natal, una de las ciudades que ha elegido para continuar con la gira de su último trabajo discográfico, 'Séptimo cielo', con la que está recorriendo España desde el pasado año.

-Vuelve al Alcázar...

En esta carrera todo va muy rápido, a veces en vez de cumplir años, cumplía discos, no daba tiempo a nada"Ya estamos con el disco para celebrar el 20 aniversario, será un directo y esperamos que salga en febrero"

-Sí, surgió la posibilidad hace unos meses y acepté sin pensarlo. Llevo trabajando con este disco desde abril de 2016 cuando salió al mercado y la verdad es que tenía ganas de cantar en Jerez, más si cabe en un ciclo como Noches de Bohemia.

-Porque usted ya sabe lo que es el ciclo...

-Sí, estuve en el mismo escenario hace ahora diez años y bueno, todo el mundo sabe que yo con el Jerez y con el centro histórico muero, por eso para mí es una fecha importante dentro de este verano.

-¿Ha preparado algo por aquello de rendir cuenta a sus seguidores más cercanos?

-(Risas) Bueno, por todo lo que conlleva será especial, de hecho hemos preparado un formato distinto al habitual en el que va a haber más cancha al directo, y me alejo de la banda. Es un concierto para 'desnudarse' y buscar otro tipo de registro, un registo más íntimo.

-Porque, ¿cuánto hace que no viene por Jerez?

-Suelo bajar poco, la verdad. Tengo el campamento base en Madrid y salvo en Semana Santa, que esa fecha no la perdono, porque son el único momento del año en el que puedo desconectar por completo, vengo poco. Muchas veces bajo pero me voy a la costa, que tengo también una casa.

-Lleva más de un año girando con 'Séptimo cielo', ¿está satisfecho por cómo ha sido acogido?

-Sinceramente sí. Llevo tiempo luchando por mantener una carrera digna, que hoy día no es fácil porque más de una vez tienes que surfear con las olas de las modas. De momento, las cosas han ido bien, y creo que al final de verano completaremos la cifra de más de cien conciertos, que se dice poco en año y medio. Además, cuidando el directo porque para bien o para mal soy uno de los artistas que más toca en directo y acústico en este país.

-Más de cien conciertos...

-Sí, y además en lugares especiales, en los que da gusto tocar. No es normal actuar en sitios como la playa de la Barrosa con la isla de Sancti Petri de fondo, en el auditorio en las Minas de Río Tinto, en los castillos de Peralada en Girona y Trujillo, o en lugares tan exóticos como Tenerife, Lanzarote o la isla de la Gomera, que era la única isla de Canarias en la que no había actuado. Todo eso sin olvidarnos de grandes conciertos en ciudades como Madrid, Barcelona o Córdoba.

-Algunos entiendo que sentirán envidia de su agenda...

-No lo sé, yo llevo ya veinte años en esto, veinticinco si cuento desde los Kellian, y he aprendido a vivir la vida de otra manera. En esta profesión es muy fácil que te pique el veneno de la ambición, y al final acabas en un estado de infelicidad continuo. Yo he conocido lo que es la montaña rusa de una carrera, que puede llevarte a una espiral peligrosa que acaba afectándote a la salud, por eso siempre he intentado tener los pies en el suelo. Quizás por eso cada vez soy más feliz viviendo las cosas de la forma más sencilla.

-¿Se le han pasado muy deprisa estos 20 años de carrera?

-Sinceramente, se me ha pasado en un plis. A veces uno no cumplía años, cumplía discos, porque todo va muy rápido, pero no puedo quejarme, ha sido una experiencia muy bonita, con muchos kilómetros sí (risas). Ahora también, desde que soy padre, intento vivir cada momento, ojalá pueda cumplir muchos años más.

-¿Habrá algo especial para celebrar esas dos décadas?

-Sí, ya estamos trabajando en un disco con el que queremos conmemorar este 20 aniversario. De hecho, la idea es que salga a la venta en febrero. Llevo un tiempo trabajando con Paco Salazar, que es un productor con el que tengo una química especial, porque además a lo largo de mi carrera he tenido distintas compañías. La idea es hacer un concierto acústico, grabarlo y sacar el disco.