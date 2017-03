La música, como guía para buscar nuevas vertientes

ángel Muñoz es uno de los nombres que hemos visto evolucionar a lo largo de los 21 años de vida del Festival de Jerez. El bailaor cordobés ha pasado por distintos escenarios de la muestra y cada año ha querido dar un paso más en su búsqueda personal. Ahora estrena en el Villamarta 'Claroscuro', un proyecto cuyos autores consideran una secuela de su anterior espectáculo, 'Ángel: del blanco al negro'.

"Mirar hacia adentro de nosotros para sacar nuevas vertientes". Así lo definió ayer en San Ginés el bailaor, que por segunda vez introduce la música electrónica en directo, con el que se pretende crear un nuevo vocabulario en torno al flamenco.

"Es una mirada más intensa y más profunda de lo que hicimos con 'Angel, del Blanco al Negro'. En ese espectáculo abrimos nuevas vertientes y ventanas para seguir buscando", señaló Ángel Muñoz ante los medios de comunicación. Como recordó el propio bailaor, en aquella sugerente propuesta se jugaba con los diferentes estilos de pintura y lo que éstos representaban en el ámbito de la luz y la oscuridad. Y el juego se extendía a la ambivalencia de las apariencias y de la comunicación. Una especie de vuelta de tuerca hacia los conceptos tradicionales que, de algún modo, Ángel Muñoz trasladaba al escenario, aunque siempre partiendo de la música.

Sin embargo, en esta ocasión, su 'Claroscuro' no tiene un referente musical como punto de partida. Cuando Daniel Muñoz -que en el elenco aparece bajo el nombre artístico de Artomático y asume la dirección del montaje- le propone la idea de este 'Claroscuro', Ángel Muñoz confesó que "me quedé impactado". No obstante, no hizo remilgos al proyecto basándose en la confianza ciega. "El sabe lo que busco, lo que me gusta y hasta lo que no he buscado y me gustaría encontrar", explicó el bailaor.

Eso que parece haber encontrado ahora consiste en que el elenco artístico "no desarrolle sus habilidades" conocidas, sino que se implique conceptualmente en aras a la creación de "un nuevo vocabulario donde todos nos sentimos cómodos", precisó Daniel Muñoz.

Sobre el escenario, el baile de Ángel Muñoz estará acompañado por Miguel Ortega (cante y guitarra), Diego Villegas (saxo, clarinete, flauta y armónica) y Artomático (música electrónica en vivo, samplers y secuenciadores). La nueva obra del bailaor se divide en siete números y cada uno de ellos se relaciona con los diversos matices de la luz. En cada número aparecen uno o varios palos del flamenco: desde la granaína y malagueña del inicio hasta los tangos, soleá apolá y bulería del tramo final de la propuesta. En 'Claroscuro' "el sonido provoca el movimiento y el movimiento condiciona el sonido", en palabras de Daniel Muñoz.

Pero antes, a las siete en la Sala Compañía, la gaditana María Moreno presenta propuesta en solitario. "Ahora puedo hacerlo desde la calma. Veo la vida de otra manera", señaló ayer al hablar de 'Alas de recuerdo'

Acompañada por el cante poderoso de Enrique El Extremeño, Pepe de Pura y Matías López 'Mati y la guitarra de Joselito Acedo, el baile de María Moreno se adentrará por vidalita para luego ofrecer alegrías, taranto/tangos, jaleos y rondeña. "Un recital de flamenco", como ella misma dijo, pero que tiene una fuerte carga emocional, puesto que "lo hice cuando falleció mi padre". El estreno de 'Alas de recuerdo' tuvo lugar en la pasada Bienal de Sevilla. Sin embargo, transcurrido un tiempo, María Moreno se siente ahora capaz de expresarse con más soltura, liberada en parte del ahogo propio de las fuertes emociones.