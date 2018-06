Un nuevo camino para Rubiales

Hasta aquí llegó la cosa. Pero el camino no se acaba para el cantante Miguel Rubiales, que el próximo 23 de junio ofrecerá en la Sala Compañía (21 horas) su concierto despedida de la música. "Me retiro de la música por motivos de trabajo. Necesito dedicarme a lo que me da de comer ahora mismo que es ser gerente de 'Descansolandia'. He decidido dar este paso después de tres discos. Es definitivo. Hice un parón en su día, traté de volver pero no tengo tiempo ni de ensayar, ni de conciertos, ni de promociones, ni de nada", asegura el artista. "Cuando estás tan estresado, ya no disfrutas, así no se puede seguir", añade. Y lo hace tras 16 años en la música, con su paso por una orquesta y sus discos 'Aquí tienes la verdad' (2010), 'Acércate' (2012) y 'Sigo caminando' (2017).

Un concierto con banda en el que habrá muchos artistas invitados. "Será muy especial -apunta- y sólo tocaré en Jerez. Además, ya están casi todas las entradas vendidas (editadas de forma especial). Estoy muy contento. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo considero que en mi tierra sí soy profeta, me lo he ganado".

Rubiales confiesa que no se siente triste por tener que abandonar la música, "no, porque lo veo como una experiencia muy positiva, que me ha dado mucho y en la que he conocido mucha gente. Pienso que la vida son etapas y ésta ha sido muy bonita. Considero que soy feliz y ahora creo que tengo que tomar otro camino". De todos esos años se guarda "lo aprendido, que es mucho porque creo que he hecho un master en muchas cosas y el mayor tesoro que me llevo es la gente que he conocido, las amistades que he hecho, muchos amigos de verdad, de corazón. Y haberme sentido artista, sobre todo, por mi última discográfica, Rebelde Producciones, y por Cristina Luengo. Ella ha hecho que yo me sintiera más artista que nunca. Creo que por eso dejo el listón muy alto".

El próximo día 23 Rubiales lo va a dar todo "y espero que todo el mundo disfrute a más no poder. Habrá muchas sorpresas. Será mi último día pero un día recordado".