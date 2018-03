Una oda a la saeta por seguiriyas

El volumen 56 de la colección 'Flamenco y Universidad' rinde tributo, mediante un doble compacto, a la saeta jerezana, en concreto a la saeta por seguiriyas. Su incansable coordinador, el jerezano Rafael Infante, ha querido esta vez detenerse en uno de los géneros cantaores más sobresalientes de su ciudad natal, que a lo largo de muchas décadas ha aportado infinidad de voces y estilos a este palo.

El trabajo fue presentado ayer en el Ayuntamiento en presencia del responsable de Cultura, Francisco Camas, el coordinador de la colección, Rafael Infante, dos de las personas que han puesto texto al libreto del mismo, Pepe Marín y Juan Salido, y la cantaora Macarena de Jerez.

El doble compacto, que ha contado con el respaldo económico de la Fundación Cajasol y el Instituto Andaluz del Flamenco y con la edición del Estudio 'La Bodega', incluye un total de 57 saetas que parten de principios del siglo XX, con Manuel Torre y La Serrana, y se extienden hasta nuestra actualidad con nombres como Luis Lara.

En total son 28 las voces que conforman este extraordinario trabajo en las que se incluyen artistas como los citados Manuel Torre y La Serrana, además de El Gloria, Isabelita de Jerez, Manuel Agujetas, La Paquera, Diego Rubichi, El Garbanzo, Luis de Pacote, Manuel Moneo, Juan Romero Pantoja 'El Guapo', Locajo, Sernita de Jerez, Manuel Soto 'Sordera', Ángel Vargas, Romerito de Jerez, Pepe Alconchel, José Zarzana, Elu de Jerez, Carmen Grilo, Curro de la Morena, José Monje Vargas o Ana María 'La Jerezana'.

Los cantes seleccionados pertenecen a la discografía editada por cantaores como Manuel Torre, Isabelita de Jerez, La Serrana o El Gloria, por citar algunos, a grabaciones de Onda Jerez en eventos como la Exaltación de la Saeta, y en un alto porcentaje forman parte del archivo de aficionados como Antonio Reina, Pedro Carabante y Joaquín Rodríguez. Precisamente éste último, socio fundador de la Peña Los Cernícalos y poseedor de una de las colecciones audiovisuales y sonoras más importantes de España, ha contribuido con un importante número de piezas, la mayoría grabadas a pie de paso en las recogidas de la Buena Muerte o el Prendimiento, aunque también encontramos saetas pertenecientes a eventos de la propia peña Los Cernícalos como su Pregón Flamenco, iniciado en 1972, o aquel concurso de saetas en la calle que llenó de sonido a muchísimos balcones de la ciudad.

La iniciativa pretende, no obstante, prolongarse de una forma anual tal y como recoge el prólogo del disco, con la idea de "recoger un muestrario de la saeta jerezana interpretadas por cantaores nacidos en Jerez o que se han formado artísticamente en ella".

Rafael Infante, coordinador de la serie, agradeció el apoyo de las instituciones y particulares para que el flamenco "no deje de ser una fuente de investigación y de conocimiento de una tradición que no se debe perder".

Por su parte, Juan Salido, autor del libreto junto a Pepe Marín, insistió en que "he puesto el énfasis en la saeta jerezana por seguiriya. Es un texto académico en el que me he centrado en la evolución de la saeta que se aflamenca a partir de los primeros años del siglo XX. Son los gitanos de Jerez los que inician el proceso de aflamencar la saeta".

Pepe Marín, por contra, explicó que "hemos querido recoger desde saeteros históricos de principios de siglo pasado hasta gente más joven que enlaza con los saeteros actuales".

La colección 'Flamenco y Universidad' espera aumentar su legado con varios cds en las próximas fechas, entre ellos el manifiesto que realizó el pasado noviembre María del Mar Moreno en el Alcázar junto a Antonio Malena.