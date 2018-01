La ópera 'Fausto' debuta en el Teatro Villamarta

La ópera 'Fausto' de Ch. Gounod se pondrá en escena en el Teatro Villamarta mañana viernes, día 26, y el domingo, día 28 de enero. Una obra que está protagonizada por el tenor jerezano Ismael Jordi (Fausto), la soprano Isabel Rey (en el papel de Marguerite) y el bajo Alexander Vinogradov, que cantará el rol de Méphistophélès. El reparto lo completan Xavier Mendoza (Valentín), Pablo López (Wagner), Alexandra Rivas (Siebel) y Mireia Pintó (Marta). La Orquesta Filarmónica de Málaga será dirigida desde el foso por el maestro Luiz Fernando Malheiro. Esta producción musical del coliseo jerezano y escénica de Amigos Canarios de la Ópera también cuenta con la participación del Coro del Teatro Villamarta dirigido por Joan Cabero. Todo bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. El compositor francés Charles Gounod y sus libretistas, Jules Barbier y Michel Carré se inspiraron en la obra 'Fausto' de oethe para dar forma a una importante ópera del repertorio internacional.

La leyenda de 'Fausto', un sabio que vende su alma al diablo para recuperar lo perdido y disfrutar de ello, pero también para conocer la solución a los problemas de la existencia, ha motivado la pluma de innumerables poetas y escritores -entre ellas, la de Goethe- pero también la de muchos compositores.

El director de escena asegura que la obra es "bastante respetuosa con el libreto original, conla música y, sobre todo, con los cantantes, con los que me gusta trabajar a favor de ellos y no en contra, es decir, ir en favor de la dramaturgia, no en contra del flujo original de la obra". "Es una ópera mágica y nos brinda la posibilidad de utilizar efectos visuales bastantes potentes".

Ismael Jordi, que interpreta con 'Fausto' su décima ópera en Jerez, apunta que, más que sus dificultades técnicas, le preocupa su complejidad dramática. Su Fausto se enfrenta a varias dualidades, entre ellas, la edad -ora viejo, ora joven- y la de los sentimientos -por momentos ama y, de repente, odia-. En estas paradojas dramáticas debe moverse escénicamente Ismael Jordi. No obstante, se mostró convencido de poder asumir este reto e incorporar el personaje a su amplio repertorio vocal tanto en futuras actuaciones en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.