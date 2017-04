La organización del Primavera Festival celebra un "éxito absoluto"

La organización de Primavera Trompetera Festival 2017 ha calificado de "éxito absoluto" la cita que se ha celebrado en el Circuito de Jerez de la Frontera , congregando a 50 artistas y formaciones, más de 50.000 espectadores entre las dos jornadas --viernes y sábado-- y rozando las 10.000 personas en la zona habilitada para acampada.

Según han indicado a Europa Press desde la organización, "se han cubierto todas las expectativas, ha habido puntualidad en los horarios de las actuaciones" y el festival se ha saldado "sin ningún incidente" destacable.

En este sentido, han destacado la "comodidad" del recinto para los asistentes, así como la seguridad, que han calificado de "perfecta". Igualmente, han valorado la repercusión y el reclamo que ha tenido la cita, siendo incluso de "interés nacional".

La tercera edición del festival ha experimentado un "crecimiento exponencial" en cuanto a convocatoria, ya que se ha pasado de entre 2.000 y 3.000 personas en la primera edición, a más de 13.000 en la segunda y más de 50.000 para en esta tercera.

Un total de 50 artistas y formaciones han completado el cartel de Primavera Trompetera Festival 2017, que ha cambiado de formato con respecto a la edición anterior, ampliando su oferta a dos días de actuaciones, incluyendo zona de acampada y aumentando el número de escenarios para dar mejores prestaciones al público asistente.

Así, han pasado por los escenarios artistas y formaciones como Las Gipsy Rock, Orishas, Loquillo, Club del Río, The Explosions, Eskorzo, The Zombie Kids, Miguel Caamaño Dj Set, Los Vivos, Tomasito, Enseco, Miguel Campello, Macaco, La Raíz, Narco, Nikone, El Chojin, Estricnina, Mala Rodríguez, Chambao, Fyahbwoy & Forward Ever Band, Green Valley, Muchachito o Shotta.