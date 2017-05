Los paisajes del camino

El Rocío, lo mismo que la Semana Santa, tiene en este espacio geográfico - ya, también, casi por todo el mundo - una influencia espiritual tremendamente acusada. Casi todos tienen una imagen ideal de lo que supone este sentimiento que cada año, en Pentecostés, adquiere una forma especialísima, testimonio fiel de un sentimiento emocional que no pasa desapercibido para casi nadie. La manifestación artística de esta experiencia religiosa - a veces, también, mediata a los sentimiento que dicta la fe - no ha pasado desapercibida para muchos artistas que han encontrado suficientes motivos para una realidad artística con infinitos desenlaces.

Genaro Benítez Gil es una conocida persona en muchos de los ambientes jerezanos. Trabajador de González Byass, fue uno de sus más significativos venenciadores. Rociero casi por accidente, fue - él dice que por culpa de la Virgen -, atrapado en esa bendita fe rociera y, desde entonces, romero entusiasta que cada Pentecostés realiza el camino andando hasta la Aldea almonteña buscando la paz serena que desprende la mirada de la que dicen Reina de las Marismas. Su anual peregrinaje le ha servido para captar los impresionantes paisajes que, desde Sanlúcar hasta el Rocío, encuentra y, después, eternizarlos en unas obras que, además, de su trascendencia espiritual manifiesta un amplio sentido artístico y una considerable disposición plástica.

GENARO BENÍTEZ GILClaustros de Santo DomingoJEREZ

Genero Benítez nos muestra en esta exposición que está en posesión de un buen bagaje artístico, que no está en la pintura por casualidad, que su trabajo no es un capricho pasajero, una simple terapia de jubilado ni está jugando a ser artista. Sabe cómo utilizar la forma, cómo estructurar la composición y cómo desarrollar los estamentos de la representación paisajística. Sus obras, además, anuncian a un pintor seguro, que sabe transitar por los comprometidos terrenos de una figuración que no consiste sólo en relatar plásticamente concreciones sino que maneja los elementos con decisión, ofertando a cada espacio representativo su entidad constituyente. Así, nos encontramos con una sabia plasmación de las arenas rocieras, dejando constancia de sus infinitos matices y texturas; unas valientes y expresivas formulaciones de los verdes de la cambiante y variada naturaleza de Doñana, con posiciones plásticas casi puntillistas; unos desarrollos paisajísticos extraordinariamente distribuidos en zonas paralelas que organizan las perspectivas desde una muy acertada planimetría y, definitivamente, una general disposición casi miniaturista que descubre a un pintor con solventes elementos creativos y poderosos argumentos artísticos.

La exposición de Genaro Benítez nos presenta su peregrinaje comprometido, su caminar rociero, su amor desmedido a la naturaleza, sus vivencias y su especialísimo sentimiento. En sus obras se adivina emoción, se siente el amor a la Virgen, se ve, además, una pintura profunda, convincente y con mucho carácter.