El paladar de los gurús del compás

"Esto está pa matarse". "Esto está pa chillarle". "Esto está pa...: ¡ay atún de almadraba, de mi alma!". Digo, pa cantarle. Capullo de Jerez es quien abre su boca grande para entrarle a la picada y, también, para rendir homenaje a su manera, a sus buenas maneras, a la creación de Mauro Barreiro en la barra de La Curiosidad. "¡Ole!", aplaude la ilustre concurrencia, una reunión al gusto de los paladares más exquisitos del compás, el nombrado Miguel Flores y su paisano Diego Carrasco. Que si Jerez fuera corazón, ellos marcarían su latido. Dos gurús del soniquete que el próximo día 2 de agosto protagonizan un doble concierto en el Baluarte de la Candelaria donde el inquilino del mundo contará con la colaboración del "Cádiz más directo", dice, encarnado en la chirigota de José Luis García Cossío, del Selu, que pasa por la calle Veedor y se queda para engrandecer aún más este comité de sabios que celebra por bulerías al golpe el atún rojo de Barbate y el palo cortao de Sanlúcar.

"Pues yo es que he venido a darle un empujoncillo a estos chavales que están empezando, a estos dos jóvenes flamencos que parece que tienen potencial", endiña Selu, así, como agitando, esa copa suya con doble poso de ironía. "¡Oleeeee!", celebran al unísino los flamencos que se conocen desde que el mundo es mundo. "Yo entraba ya en su casa con la guitarra, a tocarle a Tía Anica, y Capu era un chiquillo que andaba ya por allí... De siempre, nosotros, de siempre", rememora Diego, con la pantalla de sol subida a hombros de sus gafas multiusos, momentos antes de que hiciera su entrada subiendo plaza Viudas Capullo de Jerez, que quiere mucho a Cádiz, "y Cádiz a mí una jartá", pero que se lía de vez en cuando con el entramado de calles que componen el laberíntico casco histórico.

El Baluarte de la Candelaria será el escenario para este doble espectáculo

"Te he visto desde el balcón y me he vestido para bajar a hacerme una foto contigo". ¿Ves, cómo lo quiere Cádiz? La señora de espíritu teenager consigue la instantánea con el peculiar cantaor de personalidad arrolladora. Y es que ya en plena calle, durante la sesión de fotos para Diario de Cádiz, la pareja de artesanos de la cadencia la van formando. A ningún paseante dejan indiferente alegrándoles, al menos, un trocito del tedioso mediodía.

"Tartar de atún rojo de Almadraba temporada 2017 con mayonesa de kimchi, mayonesa wasabi y hojita de amaranto; ventresca de atún rojo con aguacate y mango en una torta de trigo; croquetitas de rabo de toro y queso payoyo; salmorejo con lomo embuchado y migas de chicharrones y chorreón de aceite de oliva...". Entre tiento y tiento de los estilos de Mauro, bocado y bocado de las delicias de dos cantaores más largos que una petenera o que el almuerzo de un marajá... ¿Qué es el compás? "El compás es esto, escribe: "ay patapalo, es un pirata malo..." Capullo tira del lenguaje de la bulería al golpe para hacerse entender. Nudillo en mesa, planta del pie totalmente acompasada con sus manos, dedo que señala los tempos, y la cara de espanto envolviendo su voz grande, metrónomo del duende... No nos lo pone fácil el cantaor libre... "Pero eso, eso, eso es el compás", le apoya el amigo Diego; "y además aprendes Historia", da el toquetazo el autor de chirigota muy atento a lo que cantan y a lo que cuentan sus compañeros de mesa y mantel.

¿Y qué cuentan? Pues los 50 años en la música de Diego Carrasco, y los otros tantos de Capullo de Jerez, que los celebra sin disco, pero también los celebra, cada uno de ellos y sin cuenta. Charlan sobre la colaboración de la chirigota del Selu en el compacto que aún no tiene fecha de salida. "Un monstruo, éste es un monstruo", lo define Capu; "el que entiende mejor Cádiz y el ánge", le toma la medida Diego que adelanta que para su trabajo de las bodas de oro en la música quería "hacer un homenaje a Cádiz, a La Perla, al tío Beni, a Chano..., ¿y con quién vas a ser una cosa enCai? Pues con ellos, con el Selu y con su grupo", refiere.

La laureada chirigota estará el día 2 de agosto en el Baluarte con Carrasco, al igual que otro buen número de artistas y colaboradores en una noche donde también Capullo tendrá su espacio y, prometen, "un final de fiesta conjunto". "Va a ser un punto, para emborracharse de a gusto, no de vino, sino de arte, ¿no, Capullo, tú que dices?", le mete Diego. "¿Yo? Que venga todo el mundo, que van a venir, seguro, porque si se lo cuentan después les va a dar coraje no haber estado, ¿es o no es?".

La reunión levanta el vuelo saciada de risas y de buenos manjares para atravesar el pasillo que conduce de la sala a la barra decorado con unas pequeñas calaveras de colores que llaman la atención de Selu. "Mira, estos son los últimos que se quisieron ir de aquí sin pagar". "¡Oleeeee¡", un extracto del maridaje de sincronía flamenca, ánge y paladar por respuesta.