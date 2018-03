Tras la magnífica conferencia inicial de nuestro ciclo anual dedicado al vino de Jerez, que impartió el pasado martes 27 José Manuel Aladro, hoy podremos escuchar las autorizadas palabras de nuestro académico José Luis Jiménez, colaborador habitual de Diario de Jerez, que nos hablará sobre 'La pasión de Shakespeare por el jerez', un tema tan interesante como desconocido para la mayoría, a pesar de que sí recordemos a menudo aquel homenaje de Falstaff en la obra Enrique IV: "Si mil hijos tuviera el primer principio humano que les enseñaría sería de abjurar de toda bebida insípida y dedicarse por entero al jerez".

A raíz de sus investigaciones sobre las citas de nuestros vinos en toda la literatura universal, José Luis Jiménez nos confirma que las relaciones de Shakespeare con Jerez y sus vinos vienen desde muy lejos. Sin duda, puede ser considerado el autor que más y mejor ha escrito de nuestros vinos. Nuestro conferenciante nos recordará que la ciudad le ha tributado al dramaturgo y poeta inglés el homenaje de un monolito (1956) y un busto (2016), la rotulación de una calle con su nombre (2012) y el lanzamiento de dos vinos con los títulos de dos de sus obras teatrales (Winter's Tale y As you like it). Por otra parte, desde hace 12 años se celebra el ya tradicional homenaje a su persona en el parque González Hontoria organizado por una asociación cultural jerezana.

El autor más importante en lengua inglesa de todos los tiempos era un buen conocedor de los vinos de Jerez, que apreciaba hasta el punto de incluirlo en ocho de sus obras, mencionándolo en unas cincuenta ocasiones con el primitivo nombre de sherris o sherris-sack: Enrique VI (1590), La doma de la bravía (1593), Enrique IV, 1.ª y 2.ª parte (1597), Enrique V (1598), Las alegres comadres de Windsor (1599), La noche de Epifanía (1600), y La tempestad (1613).

Fue sin duda una pasión que compartió con sus camaradas de la bohemia isabelina, y que se perpetuó en el tiempo en otros grandes escritores británicos, como Dickens, y también norteamericanos, como Poe, y que llega a nuestros días en la saga de Harry Potter.

¿Cuántos versos salidos de su inspirada pluma no se deben a unas buenas copas de vino de jerez tomadas a tiempo? Esa es una cuestión que el conferenciante tratará de aclarar en esta ocasión.

Hoy martes, 6 de marzo, a las 19,30 horas en nuestra sede académica podremos asistir a esta documentadísima conferencia de José Luis Jiménez sobre literatura y vino de Jerez, perfecto maridaje para nuestros tiempos modernos.