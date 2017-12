El presidente de Aragón resalta que buena parte de las obras de Sijena presentan un estado "lamentable"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este martes su indignación por el hecho de que se dude, en Cataluña, de la capacidad de los aragoneses para conservar las obras del Real Monasterio de Santa María de Sijena, advirtiendo de que "no podemos aceptar ninguna lección" de los conservadores de la región vecina. Ha puesto de relieve que una buena parte de estas piezas se encuentra en un estado "lamentable" y "tres piezas no han regresado", por lo que "a alguien le tendremos que exigir responsabilidades".

Durante su visita al Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), acompañado por el alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, tras la entrega -este lunes- de 44 obras del cenobio por parte del Museo de Lérida, el presidente aragonés ha dicho que "visto lo visto" Aragón no puede aceptar lecciones sobre este aspecto porque "a nosotros con nuestro patrimonio no nos ha ocurrido" lo sucedido en este caso, en alusión al estado de varias piezas, y además "no nos suele ocurrir que se pierdan piezas por el camino".

El Gobierno de Aragón estudiará las acciones a desarrollar ante "la negligencia" de "instituciones que han perdido bienes por el camino o han permitido que muchos se deterioraran, de forma culpable".

El Ejecutivo regional está dispuesto a "seguir en esta tarea de recuperar este monasterio en conjunto", ha aseverado el presidente, resaltando que fue construido en el siglo XII y fue panteón real de Aragón, junto con San Juan de la Peña y San Pedro el Viejo.

Es un "importantísimo" monumento, ha dicho Lambán, quien ha apostado por hacer posible que las visitas se puedan realizar de una manera "más regular, facilitando a las gentes el disfrute de este auténtico tesoro recuperado".

Pieza extraviada

El Museo de Lérida ha entregado este lunes a los técnicos del Gobierno de Aragón 44 obras de arte, 43 de las cuales figuran en el inventario recogido en una sentencia sobre el caso, mientras que otra es una obra de alabastro que sustituye a una pintura en tela del siglo XVIII que representa a la Inmaculada. Esta pieza se encuentra extraviada.

El director del Museo de Lérida, Josep Giralt, ha dicho este lunes que "tenían que recoger 44 piezas, ha habido una que no se ha localizado porque estaba en el Palacio episcopal, estamos buscándola, de todas maneras ellos se han acabado llevando 44".

"Hemos entregado una pieza más del inventario que tenía el Gobierno de Aragón, una pieza de alabastro que formaba parte de unos de los retablos del Monasterio de Sijena que estaba en el almacén, que nosotros teníamos inventariado y que ellos no lo tenían consignado en la orden del juez", ha explicado Giralt .

"Como teníamos muy claro que ya que se llevaban todos los fragmentos de alabastro de Sijena, para nosotros no representaba nada que también se fuera ese fragmento, y hemos dejado constancia en acta", ha añadido, y ha advertido de que el día que el consorcio presente recurso al Supremo reclamarán la nueva pieza entregada.