"Lo primero que piensan cuando te ven cantar en la calle es que estás pidiendo"

Internet es uno de los mayores escaparates que ahora mismo tienen los artistas. Cualquier vídeo puede hacerse viral en cuestión de segundos si los internautas así lo deciden. Lurdes Barea se levantó una mañana del mes de marzo y su móvil comenzó a echar humo: las peticiones de amistad copaban un listado de notificaciones donde se intercalaban las reacciones y las comparticiones de sus vídeos. Su voz había empezado a sonar en los móviles de miles de personas, que, como su propia madre ya le ha dicho, la hacían ponerse "de moda". Ella ya quería ser cantante y su objetivo es estudiar 'interpretación musical'. A partir de ahí, su intención de dedicarse a la música comenzó a cobrar más fuerza aun. Su vídeo, cantando en las calles de Manchester la canción 'Someone like you' ha superado las 30.000 visitas y los demás también alcanzan miles de visualizaciones. Su inspiración desde pequeña es Vanesa Martín y siente predilección por los cantautores, que ella misma reconoce que "son los que más me transmiten". De momento, la fama le ha sorprendido mientras estudia en la escuela de María Espejo.

-¿Qué piensa cuando mira el móvil y empieza a ver tantas reacciones a tus vídeos?

-Un medio comparte mi vídeo cantando 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz y de momento tengo muchísimas peticiones de amistad, gran cantidad de gente mandándome mensajes... Una locura. Yo no me había dado cuenta y me lo mandó mi amiga. Me dice: "Oye, te han compartido aquí". He estado recibiendo más de 30 peticiones de amistad al día e intento aceptar a todo el mundo, pero es que no me da tiempo. La página de Facebook sí la tengo para eso y es más fácil seguirme, aunque entiendo que la gente pone en el buscador Lurdes Barea y pincha en la primera que ve.

-¿Cómo ha cambiado su vida desde principios de este mes?

-Llevo tres semanas a tope. Me han salido conciertos, he cerrado bodas, tengo actuaciones en bodegas... Ha sido todo de un tirón, así que pienso aprovecharlo. He tenido la suerte de grabar en un estudio de Algeciras y me están ayudando muchísimo. Además, la gracia es que ellos ya habían hablado conmigo antes de que se hiciera viral y se agradece mucho porque toda ayuda es buena.

-Supongo que esto es un sueño

-Yo sigo sorprendida. De hecho, un día estaba en un bar y de repente comencé a escuchar una voz que me sonaba familiar. Y tan familiar, que era la mía. Tenían puesto un vídeo mío y me estaban viendo cantar en la mesa de al lado. Yo miraba y decía, ¿de dónde viene mi voz? Nunca te esperas que te estén escuchando. Sigo sorprendida y aún no me lo creo. No tengo una burrada de seguidores pero...

-¿Por qué decide cantar en la calle en Manchester?

-Yo me fui a allí con 20 años porque estaba esperando entrar en un grado superior y soy culo de mal asiento. Una vez allí conocí a mucha gente, entre ellos al Primo Juan, que es de Madrid y es un busca vidas. Cuando establecí conexión y amistad con él, me dijo: "Nos vamos a ir a la calle a cantar". Ahí la verdad es que me lo pensé porque aún no tenía yo mucha soltura, ya que solo había cantado en karaokes. Y en ese momento me puse a cantar en inglés y pensé: "A ver si me entiende alguien". También canté algunas en español, pero esa precisamente -'Someone like you', de Adele- la canté mientras estaba con unos amigos, que llevaban una réflex. Decidieron grabarme y la gente cuando acabé quería echarse fotos conmigo. Fue una experiencia espectacular.

-¿Y se lanzaría a cantar en las calles de Jerez?

-No. Porque precisamente es lo que pongo en la descripción del vídeo: aquí no está igual visto ponerte a cantar en la calle. Lo primero que piensan cuando estás cantando en la calle es que estás pidiendo dinero y es como: "Pobrecito...". Y no quiero que se vea esa imagen, porque a mí me da igual ponerme a cantar en la Plaza del Arenal, pero lo que parece es que estoy pidiendo dinero. Yo solo quiero mostrar mi voz y que la gente me vea.

-¿Cree que debería potenciarse el arte callejero en la ciudad? Por ejemplo, Sevilla...

-Sí, sí, claro. Además, es que en Manchester había artistas de todos los estilos: bailarines, cantantes, magos... De todo absolutamente. Y no lo hacen por pedir dinero -porque además es gente que vale, que sabe lo que hace y que podrían estar en cualquier programa de televisión-. Es una pena que aquí esté peor visto esto que fuera.

-¿Tus metas siguen siendo las mismas que antes de que llegara todo este 'torbellino' en forma de visualizaciones?

-Por supuesto, mis objetivos no cambian. Sigo teniendo los mismos y, aunque pasase el 'boom', seguiré dando la lata por las redes, voy a seguir subiendo vídeos, continuaré intentando que me salgan actuaciones. Y sobre todo busco salir fuera, porque siempre es bueno que me vean. Aunque se acabe esta 'moda' pienso seguir luchando por vivir del mundo de la canción.