'Mis queridos políticos' rinde homenaje a Umbral a los 10 años de fallecer

Una antología de semblanzas de políticos que va desde los primeros años de la Transición hasta el año 2007, titulada 'Mis queridos políticos' y confeccionada a base de 'retratos poéticos y antipoéticos', todos escritos por Francisco Umbral, le rinde homenaje en el décimo aniversario de su muerte.

Seleccionados por el profesor universitario y dramaturgo Guillermo Laín Corona para la editorial Renacimiento, los 'retratos' van de Manuel Fraga -sobre el cual se incluyen varios textos, incluido un soneto- a Jordi Pujol, y de Felipe González a Mariano Rajoy.

Premio Cervantes, con más de cien libros publicados, Umbral escribió al menos un artículo al día durante medio siglo y fue el gran cronista de la Transición en los principales periódicos y revistas de difusión nacional y, además de inventar neologismos y hasta signos de puntuación, supo labrarse una imagen de personaje en la radio, la televisión y en sus comparecencias públicas.

De que nunca rehuyó la provocación es prueba la portada de su libro 'Los políticos' -una de las fuentes de esta antología- en la que tan sólo unos meses después de la muerte de Franco se hizo fotografiar leyendo desnudo, cubriéndose apenas con su legendaria 'Olivetti' -una imagen que también se reproduce en esta antología-.

Umbral, que cultivó casi todos los géneros literarios, no distinguía entre literatura y periodismo y, aunque no fuera poeta en sentido estricto, impregnó de lirismo casi todos sus libros y no pocos de sus artículos.