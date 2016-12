Más de 20 razones para leerlo

¿qué es la Navidad? ¿Qué significado tiene para cada uno? Hay 22 respuestas posibles. Una de ellas seguramente se acercará a la suya. 22, como el día de la Lotería, que pueden, o no, dar en el clavo. Pero ahí están. Pensamientos, escritos, poemas, artículos, palabras... de una serie de autores que han dado forma a 'Este no es otro libro sobre la Navidad. Selección de textos navideños... o casi' (Sotavento Editores), que ayer fue presentado en el Alcázar. Una obra que supone casi el estreno de la editorial ya que el pasado mes publicó un estudio psicológico-científico sobre el clima laboral en la Guardia Civil, coeditado con la AUGC. "Digamos que el estreno casi total sería con 'Este no es otro libro sobre la Navidad' y, sobre todo, aquí en Jerez", cuenta Julia Bellido, que está al frente de la editorial.

Un título que, a modo de antología, reúne a escritores, poetas y articulistas jerezanos para que den su idea sobre la Navidad. Un tema controvertido para muchos, idealizado para otros, pero que se vive de una forma diferente. Un libro, "una alegoría a la amistad", tal como califica Bellido, a cuya petición recibió la respuesta rápida de esos 22 autores, algunos de ellos con varios textos. Nombres noveles y consagrados como Begoña García González-Gordon, Carmen Oteo, Ricardo Rodríguez, Guadalupe Grosso, Rosario Troncoso, Josefa Parra, Matteo Fabri, Jesús Montiel, entre otros, han participado en esta edición de regalo, "una coctelera entrañable" que ha estado diseñada y maquetada por el escritor y poeta José Mateos, así como una ilustración en la portadilla de Álvaro Pérez Fiz. El título ha contado con el patrocinio de varias empresas, entre las que se encuentra IASP Delegación Jerez, Gestoría Prieto Enríquez, Olivar El Herrerillo, Agenda de la Empresa y Sinlímites Comunicación. "Un muestra más de que la cultura es importante y necesaria en Jerez", destaca Bellido.

Sotavento, jerezana con proyección nacional, tiene como objetivos la edición y la promoción de autores noveles, los valores humanos y la creatividad, aunque también engloba la gestión cultural y de fomento de la cultura en Andalucía occidental. "Hay un vacío -concluye Bellido- y nosotros queremos promover la cultura en todos sus ámbitos. Somos una empresa multicultural, algo diferente, plural".