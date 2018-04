Cuando lo real pierde su real sentidoLos abiertos postulados de un Arte sin fronteras

Cuenta Miguel Guillén que fue Domingo Martínez, su profesor de Dibujo, el que convenció a sus padres para que el joven encauzara sus estudios hacia lo artístico. El acierto fue total. Lo que se presenta en la Sala del Diario de Jerez lo atestigua por completo. Detrás de cada obra se observa un pintor con clarividencia, la que hace falta para ser artista y la que se necesita para estructurar una realidad que pierde su entidad conceptual habitual para afrontar una nueva dimensión significativa.

Miguel Guillén es un joven artista, que sabe dibujar y que, además, sabe conseguir que cada uno de sus dibujos cuente una particularísima historia. Porque la obra de este gaditano no se reduce a un espacio pictórico correctamente planteado. Eso, aunque no todos los que se creen artistas lo tengan, es algo que se supone y que, en teoría, no debería resultar demasiado complicado. En sus obras se plantea un sabio desarrollo dibujístico, una solvente estructuración compositiva, una acertada ejecución y la narración de mínimas escenas de la realidad que el artista convierte en jocoso relato de trascendente significación ilustrativa.

MIGUEL GUILLÉNSala ArteaDiarioJEREZUNA HABITACIÓN PROPIASala PescaderíaJEREZ

Cada pieza que compone esta exposición nos sitúa en una pequeña historia planteada con mínimos elementos pero que argumentan un ejercicio narrativo donde las imágenes componen una mediata nueva realidad. Existe una total descontextualización de cada elemento hasta conformar una entidad pararreal suscrita desde la propia argumentación que lo real plantea.

Las obras de Miguel Guillén ofertan una nueva dimensión significativa. Sus dibujos nos transportan a un escenario donde los personajes teatralizan una historia que, de tanta acumulación real, nos hace transitar por espacios ajenos a su contexto habitual. Son escenas distópicas; es decir, que han asumido un nuevo argumento. La yuxtaposición de lo inmediato crea posiciones mediatas. Hay guiños de complicidad, mensajes velados a la mirada del espectador para que éste termine la primera voluntad del artista, en un nuevo argumento donde todo sea posible.

Grato descubrimiento de un artista convincente, que sabe lo que quiere y que posee una sabia determinación artística. Sus dibujos no dejan indiferente; plantea una realidad a contracorriente, nos llevan a unos bellos poemas pintados, a la metáfora plástica de una verdad compuesta de mentiras o a una mentira aderezada de elementos reales.

Aunque su relación con el mundo de las artes plásticas no es excesivamente amplia -nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en una comparecencia en la sevillana calle Jesús del Gran Poder en una muestra benéfica, queremos recordar, que destinada a una asociación de niños con síndrome de Down- su relación con lo artístico es profunda desde su importante faceta de arquitecto en ejercicio. En aquella exposición protagonizada por temas naturalistas, ya, observamos una capacidad creativa que no se detenía en la simple argumentación figurativa, con lo representado buscando empatías cómplices, sino que hacía partícipes de un amplio compromiso con una pintura que llevaba la ilustración de lo real a una nueva dimensión.

Hay que decir que Ignacio Rubiño mantiene vivas en su trabajo como pintor una poderosa estructuración para situar la escena, un acusado organigrama dibujístico -con esa facilidad organizativa con que plantean los arquitectos el andamiaje dibujado - que le sirve de contundente apoyo para la ejecución definitiva de la obra, además de un desarrollo compositivo muy bien ideado desde el comienzo de planteamientos de la obra.

Carmen de la Calle, al tanto de lo que se cuece aquí y allá, nos embarca en esta apasionante aventura en la que un artista arquitecto abandona la racionalidad del ejercicio constructivo para afrontar un sistema creativo muchos más novedosos y abiertos. Se siente atraído por la esencia de Jerez; pero se aparta un poco de los tópicos tradicionales, el caballo y el vino, para adentrarse por otros caminos y circunstancias tangenciales a los mismos, en este caso el toro y la parra.

Con un potencial plástico contundente y determinante, el artista se vale de tales elementos para componer un ejercicio plástico, material y estético poderoso. Se adentra en el espíritu del toro bravo, planteando un desarrollo visual de sus más primitivos ancestros; así pinta sobre la pared de la sala, como lo hicieron los hombres de Altamira, unos dibujos de toros, con una línea delicada pero apasionada. Al mismo tiempo nos presenta una serie de obras de pequeños formato donde la figura del bello animal se hace presente y donde la repetición juega un papel importante, manifestando dentro de su mínima formulación, una poderosa y variada contundencia formal. Lo mismo ocurre con el tema de la parra, distintas situaciones plásticas conforman un desarrollo visual acertadamente dispuesto para generar emoción matérica y estética.

La exposición de este pintor arquitecto sirve para encontrarnos con una realidad pictórica en la que se funde la esencia arqueológica de los mitos de una tierra con infinitas posibilidades plásticas. Ignacio Rubiño ha extraído algunas.