"Mientras reine el capitalismo vamos muy deprisa hacia el final"

El novelista y ensayista español Rafael Sánchez Ferlosio (Roma,

1927) acudió ayer a Jerez para recoger el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald otorgado por su obra 'Ensayos. Babel contra Babel'. Antes de la entrega, concedió a este Diario unos minutos de conversación.

-Recibir este Premio de Ensayo 'Caballero Bonald', sumado a todos los reconocimientos que ya tiene, ¿cree que le otorga ya la inmortalidad literaria?

-Está muy bien recibir este premio, ¡qué le voy a decir! No sé lo que me supone. Y bueno, la inmortalidad no la tiene nadie.

-En el Congreso que se ha celebrado hasta ayer en la Fundación se han reunido muchos amigos suyos.

-Puede ser. A Caballero Bonald (que no ha acudido "por enfermedad") lo conozco poco, ya lo dice él también. Comimos juntos hace muchos años. Ya no me acuerdo.

-La temática de este Congreso ha sido la narrativa breve contemporánea, el cuento, del que se dice que está en una "edad de plata, casi de oro".

-No me he enterado de eso. Pero, en mi caso, como se suele hacer con los libros de cuentos, mi libro, el que han premiado ('Ensayos. Babel contra Babel') lo titulé con el título de un cuento particular que es una crónica del periodista Patrick Tyler del The Washington Post, muy interesante y aguda. Resulta que el Premio de Ensayo no se sabe si es al cuento o al libro. Así que si es al cuento, lo importante es lo que dijo el periodista, yo no pongo nada, lo que hago es una glosa de admiración que me hace mucha gracia a Patrick Tyler. Él hace una crítica muy importante sobre una contienda, no recuerdo si la primera o la segunda.

-Como pensador incesante, ¿qué piensa de la crisis de Estado que estamos viviendo ahora mismo en España?

-Estamos viviendo, sobre todo, la crisis de los catalanes, con tanto empeño que ponen en independizarse.

-¿Cree que la 'cuestión catalana' le daría para un libro?

-¡No! No pienso escribir nada, nada. Es que no me ofrece interés ninguno, es algo irritante por cómo se comportan. Me aburre. Sólo amenazan.

-Y como pensador, ¿en qué le agota pensar?

-Me agota pensar, concretamente, en la cantidad de guerras que hay y en la desesperación de tanta gente en el mundo. Y no pueden dejar la fuerza porque si quieres conservar el poder tienes que arrimarte.

-¿Ha encontrado, tras todos estos años de análisis y ensayos, la solución?

-Eso dígaselo a Dios en la oración y pídale, por favor, que no nos lleve al desastre, que es el final. Y hacia el final vamos muy deprisa. Mientras reine el capitalismo vamos muy deprisa hacia el final.

-¿El capitalismo es el diablo?

-No. El capitalismo es lo más real que hay.

-¿Qué tiempo le dedica a leer literatura actual?

-Suelo leer cosas antiguas. Mi libro preferido es una colección de cuentos de 1253 de 'Calila e Dimna' que suelo leer con mucha diversión. Cuando me pregunto: ¿qué decía aquel cuento de 'Calila e Dimna'?, pues entonces, lo cojo y lo recuerdo. De literatura actual no leo nada, soy muy viejo y muy anticuado.

-¿Le gustan los caminos que ha tomado la literatura? ¿Son los que pensó hace, por ejemplo, 50 años?

-Ya le digo que no frecuento lo que hay ahora. Sí leo mucho sobre guerra y política. Y de guerra sí que escribo mucho, bastante. Bueno, escribo ya muy poco, estoy muy viejo.

-¿Saldrá publicado algo suyo próximamente?

-Tendría mucho que publicar pero ya soy viejo y perezoso, muy viejo y muy perezoso.