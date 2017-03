"Nuestro secreto es divertirnos siempre sobre el escenario"

Son ya dos décadas desde que los granadinos 'Eskorzo' se lanzaran a los escenarios. Su carrera está marcada por la variedad rítmica. La fusión es el escenario natural de este grupo liderado por la voz de Tony Moreno, cuyo nombre es ya una institución en la música andaluza y española. Este viernes serán el grupo encargado de estrenar el escenario 'Primavera' (17,50 horas), el que se prevé más abarrotado de los cuatro que componen el Festival Primavera Trompetera en el circuito. Y lo hacen como pistoletazo de salida a su nueva gira, denominada 'La Pena' y que es previa a un álbum que lanzarán en otoño.

-¿Es la primera vez que actúan en la ciudad?

-No, en Jerez hemos tocado muchas veces. No sabríamos decirte el número ahora, pero desde los antiguos 'Espárragos' en el circuito, hemos estado en varias salas y algún que otro festival más. Vamos, que conocemos esta tierra.

-Precisamente en el circuito se celebra el Primavera Trompera. ¿Qué esperan encontrar allí?

-Esperamos que haya muchísima gente con ganas de pasarlo bien, que acompañe el tiempo y que esté todo listo para montar un fiestón. Ten en cuenta que llevamos sin tocar para el público desde el 13 de noviembre, que fue el concierto fin de gira del 'Camino de Fuego'. Después de tanto estudio, ensayo y videoclip, estamos que nos subimos por la paredes, así que creo que va a ser difícil pillarnos en otra con más ganas de salir.

-Son más de 20 años de banda. ¿Cómo definirían su carrera? El estilo de Eskorzo ha ido cambiando porque la fusión bebe de muchas fuentes, lo que favorece la evolución.

-Llevamos más de media vida en este invento de la música, y nuestra obra no es más que un reflejo de nuestra propia vida: cambio, mutación, renacimiento… Así lo entendemos nosotros. Definir nuestra carrera es más complicado, esperemos que aún sea corta teniendo en cuenta lo que nos queda por delante. Ojalá no llevemos ni la tercera parte.

-Inician aventura con el nuevo disco. ¿Qué sensaciones tienen?

-Nuestras sensaciones son muy buenas, esperemos que todo el mundo tenga las mismas que nosotros. 'La Pena' es el adelanto de nuestro próximo trabajo, que verá la luz en octubre de 2017. El nombre es todavía un secreto, pero te puedo decir que tanto en el videoclip del single 'La Pena' como en la carátula del single, están todas las pistas del nombre del siguiente trabajo de 'Eskorzo'. Este single de adelanto tiene muchos elementos latinos, punk y balcánicos y sólo es una mínima muestra de lo que viene cargado el siguiente disco.

-¿Con qué temas especialmente esperan que la gente se venga arriba durante su actuación en la tarde del viernes?

-Hemos preparado un repertorio pensado para no parar de moverse de principio a fin del concierto. Nuestra intención siempre es que la gente lo pase igual de bien que nosotros y disfruten de cada uno de los temas, pero ya sabemos que siempre hay algunas canciones que hacen moverte más que otras aunque las estés disfrutando igual. El caso es que nos encantará que os lo paséis bien y terminéis satisfechos y sin aire de tanto saltar.

-De Granada a Jerez hay muchos kilómetros y algunas horas de distancia. ¿Hay algo en su música o en su inspiración relacionado con Jerez? ¿O algún denominador común de ser del Sur musical?

-Como bien señalabas antes, la fusión bebe de muchas fuentes y es indudable que hoy día te nutres de músicas de todas partes y todos los estilos. De Jerez ha bebido y bebe toda Andalucía, España y parte del resto del mundo, no solo de sus históricos vinos, que también, sino de su música. Por algo es considerada la cuna del flamenco. Por todo esto, siendo andaluces sería imposible que no tuviéramos influencia jerezana. Aunque no sea un estilo al que nos acerquemos asiduamente, lo hemos tenido cerca desde la infancia, y eso, lo quieras o no, siempre estará ahí. Además de todo esto, la forma de ver y vivir la vida de la gente del Sur tiene mucho en común.

--El Primavera Trompetera reunirá a mucha gente que consume muchos estilos. ¿Cómo tratarán de 'meterse en el bolsillo' a aquellos que les conozcan algo menos?

-Nuestro secreto siempre ha sido el mismo: tratar de divertirnos en el escenario. Hasta ahora no nos ha ido mal, ya sea tocando por aquí, en Alemania, en Galicia o donde sea. Cuando tú disfrutas, disfruta el que escucha. Esperemos que esa comunión siga sucediendo por muchos años.