Un sendero de arte hacia el Rocío

Su destino era llenarse los zapatos de Doñana y aunque se negó tres veces, finalmente cayó a los pies del Rocío. Por vocación y por devoción, y casi sin darse cuenta de que Ella le guiaba, llegó el peregrino a su destino. Así lo cuenta, a su manera, Genaro Benítez Gil, que presentará este lunes, 24 de abril, a las 21 horas, en las bodegas González Byass su libro-catálogo 'El sentir de un peregrino a pie. Doñana, un sendero ecológico hacia Pentecostés'. Un acto organizado por la Fundación Jaime González-Gordon, que será introducido por el presidente de la firma vinatera, Mauricio González-Gordon.

La obra, que ha sido patrocinada por el Grupo Cadimar-Fevimar, es la antesala a una exposición que se inaugurará el día 6 de mayo, en los Claustros, de pinturas del propio Benítez sobre escenas del Camino desde Sanlúcar a la aldea del Rocío. "Como quizás algún día ya no pueda hacer el Camino andando, me decidí a hacer fotos de sitios emblemáticos del peregrino a pie y que plasmé en acrílico sobre tabla". Cuarenta obras que "no están a la venta porque lo que expongo son sentimientos. Y elegí los Claustros porque es un lugar donde se hace vida de hermandad por eso del Rocío". Una muestra benéfica cuya recaudación saldrá de la venta de este libro-catálogo, que irá destinada a la bolsa de caridad del Pastorcito Divino.

"A la aldea se va para celebrar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, por ello nuestro obispo, José Mazuelos, participa en este libro con un escrito sobre este acontecimiento". También hay una introducción sobre el autor de la mano de Marco Antonio Velo y una explicación sobre los objetivos de la Fundación Jaime González-Gordon, entidad que busca fomentar una gestión sostenible de los espacios naturales mediterráneos y un aprovechamiento ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable. Hay que destacar que las personas que compren el librito entrarán en el sorteo de una reproducción de la Capilla del Rocío ubicada en la iglesia de Santo Domingo.

Imágenes desde Sanlúcar, del antiguo cuartel de Malandar, de Torre Carbonera, de luces, sombras, surcos del camino, poblado de la plancha, Laguna del Carrizal, momentos de meditación, pinares... El lector de esta obra o el visitante de la exposición podrá así hacer su 'propio Camino' a través de los ojos del artista.

Su primer Rocío fue hace nueve años. Hasta entonces, tuvo que ir, como quien dice, casi que a la fuerza, por su profesión como venenciador en González Byass durante cuatro décadas. "Yo era muy reacio, pero por trabajo, tuve que ir tres veces al Rocío y estas tres primeras veces, o me llené involuntariamente los zapatos y los bajos de los pantalones de arena y barro de la aldea, o me quedaba clavado con el coche en alguna duna. Yo, fíjese, que tenía que ir impoluto a venenciar. Cada vez que regresaba a casa me prometía a mí mismo que no volvía más en mi vida al Rocío". Hasta que a la tercera vez, en un acto por el 75º aniversario de la Hermandad del Rocío, ya, resignado, "me acerqué a la ermita y toda la arena que no estaba fuera, estaba dentro. Me puse blanco. Me acerqué a la Reja y le dije a la Señora: tú te has propuesto que yo venga aquí pisando arena, pues te prometo que así vendré los próximos años, pisando arena. Y hasta hoy. Ahora lo entiendo todo. Lo que yo sentí en mi primer camino perdura hoy".

Frutos secos, agua y mucha devoción es lo único que Genaro lleva en la mochila de su peregrinar. "Mi objetivo es vivir la fuerza del Espíritu Santo sin desfallecer. Y hasta hoy, Dios me ha escuchado".