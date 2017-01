Un siglo de Alcalá en imágenes

"No habría páginas suficientes para representar a cada familia y sus vivencias, porque son muchas y muy variadas en el devenir de los tiempos, pero hemos pretendido tener la mayor y mejor imagen de todas sus gentes", explica Marián Campra, periodista y editora del libro Alcalá de los Gazules Imágenes para el recuerdo, que en sus casi 300 páginas recoge más de 600 fotografías en blanco y negro de un período que abarca desde los primeros hasta los últimos años del siglo pasado.

Muchas de las fotografías que aparecen en el libro no son conocidas, no han sido publicadas en otra obra, y han sido aportadas por familias e instituciones para esta edición. "La idea y finalidad de la obra", señala Campra, "no es otra que recoger las historias familiares y personales desde sus álbumes fotográficos, las más cercanas, que a veces se quedan en el olvido. Aquí se pretende que sean compartidas y que no se olviden. Por eso, el libro está pensado para el recuerdo y debe estar junto a los álbumes familiares".

El libro se divide en varios capítulos que recorren vivencias y muestran personajes, familias, tradiciones y fiestas, deportes y rincones de Alcalá de los Gazules. El final de la obra está dedicado a la gastronomía local, con la aportación de recetas tradicionales y típicas por parte de varios conocidos restaurantes y confiterías.

El trabajo de recopilación fotográfica ha sido realizado por la filóloga alcalaína María del Mar Barranco, que ha conseguido fotografías personales y familiares hasta ahora desconocidas en muchos casos y que, además, aporta una visión histórica sobre Alcalá en el prólogo.

El libro se nutre de las aportaciones desinteresadas de coleccionistas, fotógrafos, instituciones privadas y públicas, historiadores, reporteros gráficos, asociaciones y colectivos y decenas de familias de Alcalá de los Gazules. "Pero es un libro", explica Marián Campra, "que no termina con la última página y que pretende despertar el interés por Alcalá con nuevas aportaciones para una posible segunda edición. Por eso está habilitado el correo electrónico libroalcaladelosgazules@gmail.com, para que se envíen nuevas fotografías para otras ediciones".