"Nosotros solemos hacer música para desahogarnos"

Debutaron en 2008 con un arrollador álbum homónimo y, cinco discos después, Los Punsetes mantienen y afilan en ¡Viva!, su última entrega, unas señas de identidad claramente diferenciadoras. Sus letras, sin piedad con los lugares comunes, se deslizan sobre un pop de guitarras casi siempre enérgico. El contraste con el ya proverbial hieratismo escénico de su cantante, Ariadna Paniagua, resulta inevitable. Habla el hombre tras muchos de esos textos, el también guitarrista Manu Sánchez.

-Otro grupo madrileño, Garzón, tuvo que cambiar su nombre a Grande-Marlaska porque al primero de los jueces el asunto no le gustaba. ¿Les ha dicho algo al respecto Eduard Punset?

Los Nikis son para nosotros un referente importante, por su música, por sus letras, por su actitud"

-Bueno, directamente no nos ha dicho nada. Nunca hemos hablado con él. Pero en sus declaraciones públicas cuando le han preguntado por el grupo ha hecho ver que le hace gracia y que lo celebra. Así que no parece que estemos en peligro de tener que cambiarnos el nombre.

-En las letras de su primer disco ya llamaba la atención esa vena nihilista que conecta con el punk, pero en su caso derivando casi siempre hacia el humor. ¿Es autodefensa o ganas de jaleo?

-Es una forma de distanciarse de lo que uno cuenta y de desahogarse respecto a la realidad. Cada uno, como oyente o como músico, escucha música para cosas concretas: para relajarse, para enfadarse, para ponerse triste... Del mismo modo, hay gente que hace música para cosas diferentes. Nosotros, entre otras cosas, solemos hacer música para desahogarnos. Y eso marca el tono de lo que hacemos.

-¿Y qué los enerva más?

-A veces, nosotros mismos y nuestras circunstancias. Nada del otro jueves, la verdad, es algo muy de todos los días. Imagino que lo que al resto de la gente.

-Esa acritud a la hora de señalar nuestras ridiculeces cotidianas, ¿genera enemigos?

-No, porque no señalamos con el dedo a nadie en concreto. Criticas una actitud, una forma de ser o de proceder, pero sin decirle a nadie "oye, eres un gilipollas". Nadie se da por aludido con una canción como, por ejemplo, Opinión de mierda. Siempre piensas que es sobre los demás, con lo cual no suele haber ningún problema.

-¿Qué opinión le merece el actual revival punk? Escucha uno a grupos que podría situar en los primeros 80...

-Sí... Hay una cierta mirada a esos sonidos por parte de mucha gente. Y es curioso, porque hay gente que escuchó esa música de pequeña, pero también mucha que no y ahora tiende a eso de una manera espontánea. Me parece bien, porque me gusta mucho.

-Cuando debutaron en 2008, en su MySpace, citaban como referentes nacionales a Derribos Arias, Sr. Chinarro y Triana...

-Jejeje... ¡Vaya lista! Pues sí, desde luego. Derribos Arias y Sr. Chinarro están entre los referentes del grupo. Y Triana, que es cosa más de Gonzalo, el bajista, también. Es un grupo a redescubrir. Pero escuchamos mucha música de todo tipo de grupos.

-Faltaban en esa lista, por ejemplo, Los Nikis, que sería otro referente claro.

-Lo es, lo es. Los Nikis son para nosotros un grupo importante, por su música, por sus letras, por su actitud y por su manera de hacer las cosas. Hay conexión y nuestras circunstancias hoy no son tan diferentes a las de ellos en su momento. Los queremos muchos. Tuvimos la oportunidad de conocerlos y nos llevamos muy bien.

-Entre los internacionales citaban a The Church, Wire, Beat Happening, Joy Division, Television Personalities, The Chills, The Wedding Present, The Fall, The Triffids, Julian Cope...

-Muy indie todo, ¿no? Jejeje... Somos muy de Julian Cope. Todos son grupos de guitarras y me parecen válidos todavía. Lo cierto es que me hace gracia que no pusiéramos a Los Planetas, que para nosotros han estado siempre ahí. La lista se ha ampliado con muchas cosas. Yo soy muy fan de Ariel Pink, de Smog, me flipa Big Black... Ariadna es muy fan de los Ramones. Escuchamos un montón de cosas.

-Ya que cita a Ariadna, y además en relación con los Ramones, ¿le cuesta mantener esa actitud estática sobre el escenario con una música tan enérgica?

-Pues sí. Desde luego, hace un esfuerzo. Pero siempre ha dicho que es como más cómoda se siente. Es una seña de identidad, algo que no surgió de manera premeditada, pero que se ha convertido en eso. Ya no sorprende tanto, porque el que más y el que menos sabe de qué va el rollo, pero al principio sí que chocaba más.

-Siendo un grupo de guitarras, llama la atención la elección como productor de un músico procedente del ámbito electrónico como Pablo Díaz-Reixa, El Guincho.

-Hemos hecho los tres últimos discos con él. En un primer momento, con Una montaña es una montaña, lo llamamos porque queríamos un acercamiento no tan guitarrero, que aportara una perspectiva más fresca, diferente. Lo conocíamos y sabíamos que podía hacerlo perfectamente. Hemos seguido trabajando con él por que hemos conseguido un punto muy interesante. Funcionamos bien. En ¡Viva! lo que intentamos fue hacer una grabación más natural, variar un poco el sistema de trabajo. Pablo es un productor muy técnico y, a la vez, muy artístico.