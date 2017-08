La sombra de la versión oficial

Una de las cosas que más le ha gustado siempre es escribir. Y la historia. Wayne Jamison tiene aún en su boca el regusto amargo de una mala experiencia editorial. De un libro periodístico "que se secuestró judicialmente antes de conocer su contenido" y que trató sobre las tripas del programa 'Operación Triunfo'. Aquello dio la vuelta al país. Se inició una maraña judicial que le quemó, "se me quitaron las ganas de intentar nada de nuevo. Pero por circunstancia dejo el periodismo y decido volver a escribir", cuenta este roteño afincado en Jerez.

Se pone a ello e inicia lo que hoy es 'La sombra del Führer' (Círculo Rojo), que también tuvo sus vicisitudes: una vez concluida la obra, el ordenador del autor 'muere' y con él todo lo que había dentro. Por suerte, existía una copia en papel, "aunque era tan sólo un borrador que necesitaba mucha revisión". Y ahí se quedó. Tres años de olvido en un cajón. A principios de 2017 decide presentarse a un concurso literario por fases en el que queda finalista. Algo que le animó y le hizo creer más en lo que había hecho. "Ha sido una obra de la que me fue muy difícil desprenderme, cuando la tuve que dejar en ese cajón, pero recuperarla me fue muy fácil. Empiezas a revisar, a recordar, te brotan las ideas... El original me lo pidió una editorial nacional bastante potente pero para publicarlo a partir de 2018. Decidí no esperar y sacarlo ya". Y así es. La obra llegará a las librerías el próximo 17 de agosto, y el 27 de septiembre se presentará en el Jardín de la Luna Nueva.

En 'La sombra del Führer' el autor no inventa nada, "lo que hago es recopilar y ordenar lo mucho escrito y disperso sobre la muerte de Hitler, uno de los grandes enigmas de la historia moderna. Esa parte de la historia me sirve como excusa para crear una doble trama: una que parte de 1945 y otra de 2017, que finalmente convergen". "Solo unos ejemplos -recuerda Jamison- los más simples: nunca se encontraron los cuerpos ni de él ni de su mujer, Eva Braun; los únicos restos que los rusos han defendido que eran de él (un trozo de cráneo, básicamente) ha resultado tras un análisis de ADN realizado recientemente que no solo no era de él sino que ni tan siquiera pertenecía a un hombre sino a una mujer. La versión oficial es la de un historiador que trabajaba en el ejército británico a quien el gobierno le encarga un informe, con numerosas contradicciones, justo antes de los 'Juicios de Nuremberg'. Hay documentos e informes secretos de FBI y CIA que demuestran que los americanos estuvieron buscando a Hitler hasta muchos años después de su supuesta muerte".

Los libros cuentan que Hitler se suicidó en el búnker de la cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945. Pero, ¿y si esa versión oficial fuese falsa? Datos, informes y documentos incluidos en estas páginas lo ponen en duda, y sirven de argumento y excusa para una trama que juega a especular con lo que podría haber pasado si realmente el Führer hubiese logrado huir a Argentina. Un periodista, un alto cargo del Vaticano y una profesora están dispuestos a descubrir la verdad tras la muerte en extrañas circunstancias de un amigo. Jerez, Cádiz, Roma, Zahora, el Faro de Trafalgar, la playa de los Alemanes, Bariloche… Deberán recorrer para ello numerosos escenarios en una trepidante aventura en la que casi nada es lo que parece.

Pero, ¿por qué Hitler? "Siempre me ha atraído esa parte de la historia y siempre he leído mucho de la II Guerra Mundial. Pero de la muerte del dictador..., empecé a leer, leer y leer y a buscar cosas no publicadas, descatalogadas, autoeditadas, que la mayoría de la gente no conoce". Amante de las historias de buenos y malos, las que caminan por esa línea tan frágil que separa la verdad y la mentira, Jamison recuerda que se dice "que la historia la escriben los vencedores, pero una cosa es lo que queda escrito y otra es la realidad. No soy amigo de teorías conspiratorias, pero en este caso sí creo que la verdad no se ha contado por diferentes motivos o intereses". 'La sombra del Führer' no es una novela de hechos históricos, sino de lo que pudo haber pasado. Una trama en la que el presente investiga el pasado. ¿Qué cree que pasó realmente? "Huyó, Hitler huyó a Bariloche (Argentina). Pero no fue el único. Aquí en Cádiz hubo muchos nazis refugiados, incluso en Jerez, Málaga...".

Suicidio, huida. La historia está servida. Wayne Jamison la pone en bandeja, on the rocks, apetecible. Un trago de realidad y de ficción. Una lección de la que aprender.