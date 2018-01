El sueño de 'Fausto' se hace realidad

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' acogió ayer la presentación del feliz estreno de la ópera 'Fausto', que se representará mañana jueves y el domingo en el Teatro Villamarta. "El título grande del año", tal como lo calificó la directora del coliseo, Isamay Benavente, que está protagonizada por el tenor jerezano Ismael Jordi (Fausto), la soprano Isabel Rey (en el papel de Marguerite) y el bajo Alexander Vinogradov, que cantará el rol de Méphistophélès. El reparto lo completan Xavier Mendoza (Valentín), Pablo López (Wagner), Alexandra Rivas (Siebel) y Mireia Pintó (Marta). La Orquesta Filarmónica de Málaga será dirigida desde el foso por el maestro Luiz Fernando Malheiro. Esta producción musical del coliseo jerezano y escénica de Amigos Canarios de la Ópera también cuenta con la participación del Coro del Teatro Villamarta dirigido por Joan Cabero. Todo bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. El compositor francés Charles Gounod y sus libretistas, Jules Barbier y Michel Carré se inspiraron en la obra 'Fausto' de Goethe para dar forma a una importante ópera del repertorio internacional.

El director del Diario, Rafael Navas, agradeció al Villamarta que hubiera elegido esta sala para la presentación de la cita, y recordó al respecto la larga trayectoria de apoyo de este periódico a la lírica en la ciudad.

Francisco Camas, teniente de Alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, dijo "estar orgulloso" de que el cantante Jordi lleve a cabo este debut en su tierra natal, "papel que incorporará a su repertorio ". A su juicio, el Gobierno municipal "ha apostado fuertemente por el Teatro Villamarta" y añadió que "se siguen dando los pasos oportunos para su integración en la nueva Fundación Fundarte y que continúe siendo uno de los referentes culturales más importantes".

Por su parte, el director de escena apuntó que la obra es "bastante respetuosa con el libreto original, con la música y, sobre todo, con los cantantes, con los que me gusta trabajar a favor de ellos y no en contra, es decir, ir en favor de la dramaturgia, no en contra del flujo original de la obra". "Es una ópera mágica y nos brinda la posibilidad de utilizar efectos visuales bastantes potentes", indicó. Sin embargo, "no nos basamos en eso. Lo hacemos sólo en ciertas escenas". El máximo responsable escénico dijo que el montaje puede parecer "simple a primera vista, pero no lo es". "Tiene muchas escenas, muchos cambios rápidos y pasan muchas cosas". Durante los ensayos se ha propuesto como objetivo "profundizar al máximo en los personajes", de manera que "estamos consiguiendo altas cotas de interpretación" por parte de los cantantes.

Para Alfonso Romero, este título de Gounod es "muy exigente musicalmente". De ahí que la puesta de escena "ayude a que fluya el canto". Sin embargo, reconoció que uno de los papeles que más exigencia escénica tiene es Marguerite, puesto que, en su opinión, Méphistophélès utiliza a Fausto "como herramienta para torturarla. Su fin último es conseguir el alma de ella, que es un alma limpia y pura y, por tanto, más apetecible". Romero agradeció además la intensa labor del Coro.

"Me hacen de todo -algunas cosas horribles- y, a pesar de ello, me lo paso bien", confesó la soprano Isabel Rey, que interpreta el papel de Marguerite. La cantante considera que 'Fausto' es una ópera "conectada a la realidad de hoy día y con una música maravillosa". Sobre el montaje ideado por Alfonso Romero, se mostró encantada. "Siento que estoy creando un personaje, a la vez que siento que creo el personaje que el director de escena quiere". "Me produce una envidia bonita ver cómo Jerez quiere a Ismael Jordi. Otras ciudades no son tan amables con un artista", añadió la soprano. En este caso, "se reconoce el talento de alguien con tanto talento".

El bajo Alexander Vinogradov (Méphistophélès) aseguró que su papel de diablo es "divertido". Su visión del personaje lleva la maldad a un terreno más cotidiano. "Cada uno tiene su diablo", expuso.

Ismael Jordi, que interpreta con 'Fausto' su décima ópera en Jerez, agradeció al Villamarta "esta confianza y para mí es un sueño hecho realidad debutar el papel de Fausto aquí, en mi casa, con mi familia y amigos y con estos cantantes. Ojalá siempre fuera así". "A disfrutar", dijo el tenor. Y eso es lo que espera él sobre su intervención y lo que desea que experimente el público. Sobre su papel, apuntó que, más que sus dificultades técnicas, le preocupa su complejidad dramática. Su Fausto se enfrenta a varias dualidades. Entre ellas, la edad -ora viejo, ora joven- y la de los sentimientos -por momentos ama y, de repente, odia-. En estas paradojas dramáticas debe moverse escénicamente Ismael Jordi. No obstante, se mostró convencido de poder asumir este reto e incorporar el personaje a su amplio repertorio vocal tanto en futuras actuaciones en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Asimismo, deseó que "con el esfuerzo de todos, el Villamarta siga siendo el centro cultural más importante de la ciudad".

Hay que destacar que el acto contó además con la colaboración de 'Venenciadores S.L.' y Jesús Rubiales, que ofrecieron un jerez de honor.