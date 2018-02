'Todo el tiempo del mundo', la obra autobiográfica de Pablo Messiez

Considerada como una de las voces más interesantes del teatro en castellano, Pablo Messiez presenta mañana viernes día 2 de febrero en el Teatro Villamarta su obra autobiográfica 'Todo el tiempo del mundo' donde narra la historia de su abuelo, dueño de una tienda de zapatos, que todos los días escuchaba con atención las fascinantes historias de sus clientas.Considerada como una de las voces más interesantes del teatro en castellano, Pablo Messiez presenta mañana viernes día 2 de febrero en el Teatro Villamarta su obra autobiográfica 'Todo el tiempo del mundo' donde narra la historia de su abuelo, dueño de una tienda de zapatos, que todos los días escuchaba con atención las fascinantes historias de sus clientas.

En este título -donde, además de autor, ejerce la función de director-, Messiez juega con la estructura lineal del tiempo para hablar de la memoria y los relatos. “Si el pasado está hecho de relatos y el futuro etá hecho de deseos, ¿en qué lugar entre las palabras y las cosas está nuestro presente?”, se pregunta el dramaturgo argentino. 'Todo el tiempo del mundo' se nutre del tiempo y los recuerdos como punto de partida y lo hace a través de la verdadera historia biográfica del señor Flores -abuelo de Messiez- y su zapatería. “Yo pasaba mucho tiempo allí en su zapatería cuando era muy chiquito y siempre me pareció un espacio muy teatral y fascinante”, confiesa. Así las cosas, se le ocurrió escribir esta obra contraponiendo “el tiempo de la historia, que medimos en minutos y segundos, con el tiempo de las sensaciones, las emociones, de algo más subjetivo”, añade. Para ello, ha echado mano de las mil y una anécdotas narradas por su madre y la suma de sus propios recuerdos vividos en primera persona. El resultado viene a ser una obra llena de cuestiones tan interesantes como trascendentales.

El entorno familiar más íntimo del autor aparece en escena como personajes protagonistas que dan vida a la pieza. Así, su abuelo -Héctor Flores-, la abuela Nené y su madre Amelia -la cual no sólo lleva su nombre real, sino también sus vestidos- conforman el núcleo narrativo. “Esta obra nace de la necesidad de contarla y, por suerte, lleva un tiempo encontrando su sentido en la respuesta del público”. 'Todo el tiempo del mundo' narra -con ese peculiar estilo mágico en el que se juega con el tiempo y la memoria- cómo el señor Flores, cuando va a cerrar la zapatería, se encuentra con una serie de extraños clientes y visitas que le revelan cuál será su futuro, detalles inéditos y sorprendentes de su pasado e, incluso, de sus íntimas historias presentes. De ahí el título: 'Todo el tiempo del mundo'. Y sucede en la oscuridad de la noche cuando ya no hay testigos que puedan certificar que lo que ve el señor Flores no es fruto de su imaginación.

La obra, protagonizada por María Morales -que ya trabajó junto a Messiez en 'La distancia'- está interpretada por Ínigo Rodríguez Claro, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, Óscar Velado, José Juan Rodríguez y Mikele Urroz. A ellos se suma un excelente equipo artístico con Paloma Parra, que firma el diseño de iluminación, y Elisa Sanz, encargada de la escenografía y el vestuario. 'Todo el tiempo del mundo' fue finalista a los Premios Max 2017 en la categoría de Mejor Producción Privada de Artes Escénicas.