La ficha 'LAS CRÓNICAS DE CONAN 27' Jim Owsley, Val Semeiks.Planeta Cómic. 264 páginas. 25 euros.

El vigésimo séptimo tomo de Las crónicas de Conan llega a librerías pocos días después de que se anuncie el acuerdo entre Marvel y Conan Properties International por el que el personaje de Robert E. Howard regresará a la Casa de las Ideas en 2019, casi veinte años después de que la editorial abandonara la licencia. En este tiempo, el bárbaro ha figurado en el catálogo de Dark Horse, que nos ha dado momentos maravillosos (aquellos primeros tebeos de Kurt Busiek y Cary Nord o el extraordinario trabajo de Timothy Truman y Tomás Giorello, una de las cúspides de las adaptaciones de Howard al cómic), pero también deslices imperdonables (estos prefiero no recordarlos). También Marvel, en sus tiempos, fue de más a menos o, mejor dicho, del todo a la nada, pues cómo medir la distancia entre la excelsa primera etapa de Roy Thomas, junto a Barry Smith, John Buscema y la impagable lista de entintadores filipinos, con los estropicios de, qué digo yo, Larry Hama y Barry Crain. Entre una y otra cosa, Marvel publicó un sinfín de tebeos vulgares, los de Michael Fleisher y compañía, con un Buscema en modo avión o un Ernie Chan de lo más cargante, que siguieron vivos en el mercado por la inercia del portentoso empuje inicial y el apoyo publicitario de las películas de Schwarzenegger. Ni el regreso del propio Thomas en los últimos tiempos pudo evitar el desastre, y eso que firmó algún que otro tebeo notable (no tantos, ni tan notables, como uno hubiese deseado).

En esa zona gris de Marvel hubo también espacio para un par de propuestas exóticas, poco respetuosas con la esencia del personaje, pero extrañamente excitantes. Me refiero al Conan the King de Alan Zelenetz en adelante y al Conan the Barbarian de Jim Owsley. Este último brilló especialmente cuando fue dibujado por Val Semeiks, y tiene su punto álgido en la trilogía de Heku, que se desarrolla en los primeros compases del presente tomo. Una compra más que recomendable para cualquier amante del género de espada y brujería. Acción y fantasía al más puro estilo Marvel.