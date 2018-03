"Hay que hacer una valoración positiva de la gestión de De la Torre, a quien deseo suerte"

-¿qué opinión le merece el proyecto de construcción de la torre del Puerto?

-Hombre, yo tengo amistad con José Seguí, qué quieres que te diga. Ahora bien, entiendo a quienes dicen que el edificio proyectado puede afectar a la fisonomía de Málaga, y también a quienes recuerdan que cuando Eiffel hizo su torre en París los mismos parisinos iban a matarlo, y ahora si vas a París y no la ves no puedes decir que has visto París. Estas cosas son complicadas. Sinceramente, no soy amigo del edificio que se ha planteado. Yo habría pensado en algo más emblemático, algo más expandido a lo ancho, que no produjera un impacto tan poderoso en el litoral. Se puede hacer un edificio, claro, pero de otra manera, minimizando este impacto. Al mismo tiempo, me niego a situarme en contra de un arquitecto de cuya capacidad de trabajo soy buen conocedor, que es muy consecuente con sus decisiones y estudia mucho todos sus proyectos. Es curiosa la pasión que despierta la arquitectura en Málaga. Mira lo del Hoyo de Esparteros. Incluye la promotora una Mundial nueva, flamante, y sale la gente a la calle a pedir que dejen la que hay.

-¿Y qué le parece que Francisco de la Torre haya decidido presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía?

-A De la Torre lo ha votado mucha gente, eso no hay que olvidarlo. Y creo que, en líneas generales, cabe hacer una valoración más positiva que negativa de su actuación, entre otras cosas porque, si no, no lo habrían votado. Si se siente con fuerzas, tiene ganas y se mantiene con la cabeza en su sitio, es su decisión. ¿Por qué no habría de hacerlo si se ve capaz? Me han contado que sigue dirigiendo el Consistorio con la lengua fuera. Que se quiera presentar otra vez me parece lógico. Más allá de eso, lo único que se me ocurre es desearle suerte.