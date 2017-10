"La verdad es que me dio miedo cuando me vi caracterizado de sastre"

-¿Cómo se siente Selu, con este nuevo 'hijo' a punto de ver la luz?

-Muy contento, muy feliz, y deseando que el público lo pueda escuchar ya entero y ver su reacción. Ha sido un trabajo muy elaborado, muy costoso de hacer pero que se ha hecho muy poco a poco y con mucho cariño.

-Entiendo que se refiere a todas esas giras que ha ido solapando en estos años.

-Efectivamente, después de volver con el disco Hijo de Levante llegó la gira, pero luego hicimos Esencia (un compacto grabado en directo en el Teatro Real de Madrid en julio de 2015 con más de 70 músicos) y después llegó la gira de los 20 años... La verdad que he estado bastante ocupado (ríe)

-¿Cómo se las ha apañado para componer?

-Pues siempre procuro tener algo adelantado, algo por ahí suelto que uno escribe aprovechando esas visitas inesperadas de las musas.. Y a tirar del hilo. Y siempre atento a que vuelvan a verme...

-Bueno, después de más de 20 años de carrera parece que no tiene problema para invocarlas.

-No te creas... Hay muchas veces que no vienen, y me desespero, cuando me bloqueo soy muy impaciente y me pongo muy nervioso, con los años más, ocurre igual con el momento de encontrarte con el público, pasan los años pero siempre está ahí ese cosquilleo y ese miedo, sí, en realidad miedo escénico, que no se quita.

-Cuando presentó 'Hijo del Levante' lo hermanaba, de alguna manera, con aquel 'Las playas de invierno', ¿tiene 'Las costuras del alma algún lazo filial con algún otro disco anterior?

-Sí, cierto que Hijo del Levante era una vuelta a la arena y a la soledad pero Las costuras del alma... No sé... Yo diría que es el disco del desamor. De hecho, menos Playa de La Luneta, en la que cuento la historia de una anciana que está loca por volver al mar ya que nació en Barbate y sus padres emigraron a la España profunda y ya no lo vio más, y El primer amor, que está hecha como si mi hija me preguntara ¿cómo es el primer amor? y yo le cuento lo que yo sentía pues cuando chaval, ese cómo nos enamorábamos los chavales en el sur a mediados de los 80, todas las demás hablan del desamor. Creo que es el tema central teniendo en cuenta de que el gran personaje del disco es ese viejo sastre que arregla corazones y que aconseja, como en el tema de Las costuras del alma, a su yo joven, que ya no se quiere enamorar más.

-Hablando del viejo sastre, ¿no le dio impresión verse con unas cuantas décadas más encima en la portada y en el videoclip?

-(Ríe) Sí, la verdad es que me dio miedo cuando me vi caracterizado de sastre. Bueno, cuando se lo enseñé a mi madre me dijo, "ea, pues ya te he visto de viejo" (ríe) Era una mezcla de El Barrio con el abuelito de Heidi, ¿verdad? Ya en serio, fue duro el proceso de caracterización, fueron varias horas y después para quitarte el látex se hacía con alcohol y no veas cómo escocía cuando se te metía por los ojos... Pero estoy contento con el resultado.

-¿Con este disco volverá a descolocar a las tiendas o ya saben en qué stand colocarlo?

-Yo creo que esta vez me van a poner en donde las sevillanas (ríe). No, mira, a mí ya a estas alturas me da igual que me quieran poner o no una etiqueta pero es fácil, lo que yo hago es música andaluza, con influencia del rock andaluz, del pop y del flamenco, claro, pero yo no soy cantaor, yo soy cantante, porque no existe el flamenquito, existe el flamenco y eso es otra cosa que yo respeto y admiro muchísimo.

-Fechas en Sevilla, Granada, Málaga, Jerez...

-¿Y Cádiz, no? Vivo y muero en mi tierra pero los sitios de la gira no los manejo yo. Creo que a Chiclana iremos esta vez, pero no es seguro... Y bueno, por ahora no te puedo decir más, veremos qué pasa.