Una zambomba, y bien merecida...

Ya huele a zambomba... y pronto sonará la Navidad más jerezana. Los preludios tuvieron lugar ayer, en el espacio cultural de este Diario, 'ArteaDiario', con la presentación de la zambomba 'Suena Jerez en Navidad' que, dirigida por Pepe del Morao, se celebrará el 8 de diciembre en el Teatro Villamarta, a las 20,30 horas. Una cita en la que estuvieron presentes el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas; la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente; el director de la zambomba, Pepe del Morao, y el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, arropados por numerosos artistas que participarán en la zambomba, así como presidentes de peñas flamencas.

'Suena Jerez en Navidad' representa la experiencia y vivencia más auténtica del Jerez flamenco durante las fiestas Navideñas, recreando el ambiente de una tradicional zambomba de los barrios de Santiago o La Plazuela o en una peña flamenca donde se han fraguado los sonidos, los ritmos , los cantes, el toque y el baile más característico de Jerez. El cartel está formado por artistas de primer nivel y con una proyección ya consolidada y comprometida. Al cante estarán Tomasa Santiago, María Santiago, Sandra y Estefanía Zarzana, Rosario Heredia, Manuel Moneo, Manuel Zarzana, Gregorio Fernández e Iván Carpio. Al toque, Fernando de la Morena (hijo) y Pepe del Morao. Al soniquete, compás y percusión estarán Ane Carrasco, Periko Navarro, Rafael Fernández y Jesús Acevedo 'Berzita'. Como artistas invitados estarán al cante Dolores Agujetas, Luis Moneo, Maloko Soto y Agujetas Chico; instrumentales, Ana Crisman (arpa), Bernardo Parrilla (violín), Manuel Parrilla (guitarra), Diego del Morao (guitarra), Juan Parrilla (flauta) y zambomba Gregorio Fernández. Y al baile, Gema Moneo y Tomasito (también cante). La presentación estará a cargo de José Gallardo. Una zambomba que está producida por IFI (International Flamenco Institute Jerez), promovida por el Ayuntamiento, la Fundación Teatro Villamarta y Atiber. Marketing y Publicidad, en la que colabora Diario de Jerez y patrocina Tío Pepe. La imagen del cartel es del fotógrafo Miguel Ángel González.

Rafael Navas dio la bienvenida a los asistentes al acto y apuntó que esta zambomba "no es una zambomba cualquiera, basta con ver el elenco, una muestra de cómo se vive la Navidad en Jerez, que muchas veces se desvirtúa utilizando de manera poco ortodoxa la palabra zambomba. Hacen falta espectáculos como éste para darle a la zambomba la dignidad que merece, como Bien de Interés Cultural (BIC) que es".

Pepe del Morao destacó el "orgullo y privilegio" que supone para él poner en marcha un espectáculo "repleto de artistas de esta categoría, que es lo que se merece el Teatro, Jerez y el mundo. La zambomba flamenca en Jerez es muy importante y hay cuidar sus formas, sus conceptos y maneras. Aquí la defendemos con todo nuestro cariño y estamos viendo los frutos con que, por ejemplo, se haya contado de nuevo con nosotros en el Teatro". Una apuesta que asegura agradecerán "con toda la música y todo lo que tenemos dentro porque estamos muy ilusionados".

Isamay Benavente dijo que cuando se le ofreció la propuesta de hacer una segunda zambomba, sumada a la que ya hace la Federación Local de Peñas (9 de diciembre), "pues nos pareció idóneo ante la fuerte demanda que hay de zambombas jerezanas. Y que la haga Pepe del Morao, pues es una garantía". La directora del Villamarta recordó que "que haya demanda de zambombas es una buena noticia para todos, que se viva el ambiente en la calle pero que la gente también se encuentre con un cartel de este nivel en el Teatro. Estamos orgullosos de ser la sede de este acontecimiento". Benavente advirtió que la venta de entrada "va muy bien, así que recomendamos que no se deje la compra para diciembre".

Francisco Camas resaltó que Jerez "está de enhorabuena, hay zambombas en la calle y zambombas en el Teatro, con esas dos patas estamos abriendo un camino importante para la transcendencia de nuestra cultura, de la mano de nuestros empresarios y promotores que se están implicando. Y el Ayuntamiento está teniendo un papel nuevo, diferente, que es el de dejar hacer. Estamos en un gran momento, no podemos perder el futuro, con una dimensión nueva, dando paso a los jóvenes, sin perder tampoco a los mayores que son nuestra experiencia. Jerez es una potencia, tenemos el bastón de la gestión del flamenco y debemos ser innovadores". Camas aludió a "mantener la esencia de la zambomba, que no significa prohibir que se celebren en las zambombas de forma particular o en los locales acondicionados para ello pero sí proteger que las zambombas se realicen al estilo tradicional, sin elementos añadidos para preservar su esencia".

El acto contó además con la colaboración de 'Venenciadores S.L.' y Jesús Rubiales, que ofrecieron un jerez de honor.