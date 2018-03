50 años de escultismo católico en Jerez

Es cierto, se cumplen 50 años de Escultismo Católico en nuestra ciudad y su Diócesis. Son muchos años en los que tanto Jerez como los scouts han caminado juntos, han crecido juntos y es justo reconocer y reconocernos.

Por eso hoy los que hemos tenido la suerte de vivir estos 50 años debemos agradecer en primer lugar a la Iglesia, representada más que nada en todos esos sacerdotes, religiosos que han creído desde siempre en el MSC, y cómo no en esos otros, que aún sin creer, han estado junto a sus grupos pese a sus diferencias y el tiempo les ha demostrado que mereció la pena. Sin olvidar a quien de manera firme, generosa y con valentía escribiera 'MSC Letras Vivas', nuestro querido D. Rafael, al que nunca dejaremos de querer y recordar.

Pero de alguna manera y pese a que es necesario, es lógico agradecer a nuestra Iglesia todo su apoyo y acompañamiento - no deja de ser algo muy nuestro e innato a MSC-, sin embargo hay una sociedad jerezana a quien le debemos mucho: me refiero a empresas pequeñas, bodegas, Ayuntamiento, instituciones, Caja de Ahorros, medios de comunicación, padres y madres y a todos los que nos han hecho mas fácil el camino. Desde prestar algún material, una aportación o facilitar la posibilidad de algún campamento, campaña de Reyes, 'operación papel', visitas a asilos, colaboración con misiones, ese Teatro Villamarta a rebosar, cabalgatas de reyes y miles de trabajos o 'extrajobs' como solemos llamarlos, han encontrado siempre una respuesta generosa aunque sólo sea, como la parábola de la viuda, con una simple papeleta.

Aunque también es de reconocer el apoyo de muchos alcaldes de todos los pueblos que siempre han facilitado nuestro quehacer, así como muchos propietarios de fincas que con generosidad nos las han cedido para la celebración de campamentos y acampadas.

Es una suerte poder celebrar estos 50 años, que pese a las dificultades, se han recorrido con un estilo propio y junto a una sociedad tan generosa. Está claro que nuestro 'Gran Jefe' que da sentido a MSC, siempre nos ayudó y nos acompañó, enseñándonos a sonreír en las dificultades y a trabajar sin descanso.

Y cómo no, 'este mi corazón partío' no puede dejar de agradecer a mi grupo Scout Católico Parroquia de Fátima el ser miembro fundador de este Escultismo Católico Jerezano, y cómo no, animar a todos a celebrar y a participar en todos los actos que se llevarán a cabo a nivel delegación y a nivel grupo Fátima y que dieron comienzo el 19 de enero con la eucaristía en la Catedral presidida por nuestro obispo José Mazuelos. La fiesta es de todos: gracias... gracias... gracias.