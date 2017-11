Agua que no has de beber...

Me parece que le estamos cogiendo gusto al dicho: "Si no te la vas a beber déjala correr". Y así pasa lo que pasa, que un chaparrón fuerte vuelve a poner esta ciudad bocabajo. No es de recibo. No, ni mucho menos. Aquí está fallando algo seriamente y no me refiero al cambio climático ni nada por el estilo. Aquí estamos hablando de otoño, caída de hojas e imbornales (mal llamados alcantarillas) atascados. Jerez ha tenido suerte. El descarrilamiento del tren le ha restado un protagonismo que, a buen seguro, habría tenido en caso de que el ferrocarril hubiera llegado a destino sano y salvo. Y la verdad es que uno se cansa de que sus amigos repartidos por todos los rincones de España le bombardeen a 'guasaps' preguntándole si le han crecido aletas, que si he llegado a casa nadando y tonterías por el estilo. Lo que debe hacer el equipo de gobierno es evitar de una vez que situaciones tan penosas como la padecida ayer de nuevo vuelvan a repetirse. Dicen que no hay dos sin tres. Ojalá en esta ocasión el dicho se equivoque. Más nos vale.