¿Ahora vais a cambiarlo?

¿cuando se está enterando de qué va el tema? Siempre igual , en vez de pensar en el interés general pensáis en el particular.

Juegos de sillas versus propuestas viables para conseguir sacar del pozo de miserias a una ciudad que da vueltas en círculo en las rotondas que inventó Pacheco. No sabéis sacarnos del eterno circuito de posibilidades e ideas que nunca llegan. ¿Y ahora queréis cambiar a los concejales? ¿Ya la alcaldesa no sirve? ¿A qué jugáis? Al juego de la silla y a garantizar vuestros sueldos en detrimento de los ciudadanos. Sinceramente, no lo entiendo.

Ahora lo que toca es apechugar con la decisión tomada de apoyar un gobierno y dar estabilidad -al menos intentarlo- al conjunto de ciudadanos. A Jerez. Tomásteis un camino y debéis ser consecuentes. Apoyar y trabajar con el gobierno orientando el esfuerzo al beneficio general.

Es cierto que la oposición brilla por su ausencia. En el ecuador de la etapa consideráis que ahora sí "podemos o ganemos o empujemos al precipicio" diría yo al gobierno y tirar por el water todas las posibilidades. Hay una cantidad de recursos que están por llegar y que sin duda son muy positivos para Jerez. Los fondos ITI y la EDUSI por ejemplo. Sería más lógico poner todos los planes y recursos encima de la mesa y comenzar a trabajar, como fue el compromiso inicial.

Dejad de estudiar ecuaciones y fórmulas para garantizar vuestras sillas individuales y pensad en los demás, en el pueblo, en el mal endémico llamado desempleo en tasas desorbitadas. ¿O es que en el mercado laboral no hay hueco para vosotros y teméis lo peor? Por favor, pensadlo, que sois de izquierdas. Ahora que el iPhone de Curro Flex ha conseguido memorizar la frecuencia de desplazamientos y ya le dice por las mañanas "tiempo estimado desde tu casa al trabajo andando 4 minutos", ¿lo vais a quitar? Si además es de los que más trabaja... Hombre, por favor, un poco de consideración. Que no somos tontos del todo... Y vaya usted 'condió'.