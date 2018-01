Las primeras notas de este nuevo año ya comienzan a sentirse, nos empiezan a dar la pauta mientras iniciamos a danzar en estos primeros tiempos que nos llevarán navegando por el Universo durante otros doce meses que ya se vislumbran ante nosotros.

Expresamos nuevas intenciones, nuevos deseos, incluso pretendemos asumir nuevos compromisos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Queremos sentirnos más libres, más ligeros y dejar atrás el peso de un año que quizá nos exigió demasiado. Se inicia un nuevo ciclo y queremos sentir la frescura de poder recomenzar desde cero si así fuese posible.

Desprenderse del pasado no es tarea fácil, pero la mejor manera es renunciar a todo aquello que ya no nos sirve y que ya no tiene ninguna función en nuestras vidas, y no lo digo metafóricamente, sino literalmente, ya que no hay mejor terapia para seguir adelante y conquistar aires nuevos que el discernir entre lo útil respecto a lo que ya no nos hace falta.

Desprenderse y desapegarse de lo material te lleva a crear un nuevo campo a todos los niveles donde poder ser más consciente sobre lo que es realmente importante, lo que es más esencial y necesario, ya que el resto, era solamente lastre que nos hacía más arduo el camino.

Cualquier cambio que practiques en tu entorno realizará en manera consecuente un cambio en tu vida. Cambia el espacio en el que te mueves y cambiará tu persona y el modo en el que se manifiesta tu existencia.

Intentemos que esta nueva energía que nos da este cambio de ciclo nos lleve a romper viejos patrones, viejos modos de ver la vida y podamos de esta manera tan sencilla, encontrar un sentido a lo que hacemos y a nuestra propia existencia sintiéndonos livianos y llenos de nuevas fuerzas para vivir plenamente cada uno de estos doce meses que tenemos ante nosotros.