Almudena y Víctor, por ejemplo

H oy vais a permitirme que de un fuerte aplauso y mi más enérgica enhorabuena a esas familias luchadoras a las que la realidad más dura les está ejecutando una cláusula incómoda del contrato con la vida. Una cláusula que nunca queremos leer cuando vivimos pero que viene bien detallada. Me refiero al sufrimiento y al dolor cuando a una familia llega una enfermedad y te hace cambiar por completo el orden y la forma de vida. He titulado este artículo 'Almudena y Víctor' pero también me refiero a Eva. Son tres ejemplos de todos los que luchan para salir adelante con fuerza ante la adversidad. Estoy observándolo en personas cercanas y queridas. Desde hace meses el grupo que creamos de whatsapp para celebrar los 25 años de graduación de COU y después de haberlos celebrado se ha convertido en el parte diario del seguimiento y evolución de nuestros amigos y compañeros que están pasando 'fatigas dobles', como dicen los flamencos. Es cierto que ese grupo de whatsapp se ha convertido en el calor más cálido y mejor compañía para Víctor y cariño para Almudena. Víctor es nuestro compañero del colegio y esposo de Almudena que está enferma sometiéndose a continuas intervenciones quirúrgicas en Córdoba. Peleando como Padilla o más si cabe contra un 'toro' astifino y con malas ideas. Mediante este grupo Víctor nos informa diaria y detalladamente de toda su evolución. Almudena porque está en la lucha y Víctor porque está continuamente con ella llevan algún mes más que otro sin poder ver a sus hijos pequeños. ¿Dura la cosa, no ? ¿ Y el trabajo?. Es un autentico lujo ver cómo se crece esta familia unida ante la adversidad y poco a poco, minuto a minuto se entregan con firmeza para poder salir adelante. Víctor se está portando como un auténtico 'bicharraco' como diría Luis Lara. Sus palabras de admiración, amor y cariño constante en forma de apoyo a su mujer son ejemplarizantes para cualquiera que tenga un poquito de corazón.

Víctor no se casó 'tipo test'. Sí, como esos o esas que cuando se casan parece que señalan con una X en la salud pero no ponen la X en la casilla donde pone "también en la enfermedad". Víctor pelea y aporta valor continuo para que Almudena pueda hacer realidad su actual sueño: Ver a sus hijos y comerse un bocadillo de jamón. ¿Nos damos cuenta de lo pobres que somos muchas veces ? ¿De lo 'tiesos' que somos de pensamiento , palabra, obra y omisión? ¿Somos conscientes de la cantidad de horas y días que despreciamos en cosas sin importancia ? Un bocadillo de jamón, esa es la ilusión más grande que tiene Almudena y esta semana lo consiguió. Ahora deseo que consiga ver a sus hijos y volver a casa con normalidad. Almudena, Eva y todas esas luchadoras y luchadores sois el ejemplo que debemos observar sin dejarnos engañar por todos esos falsos protagonistas del día a día a los que ponen el foco. Vosotros sois los verdaderos héroes de esta sociedad que cuando vienen mal dadas no cesáis ante el empeño y nos dais una lección con vuestra sonrisa desde el dolor, con vuestra mirada desde el sufrimiento pero diciéndonos "tranquilo estoy bien" para que no nos preocupemos. Vosotros y vuestro ejemplo de vida nos recuerda con fuerza cuáles son las verdaderas prioridades y vaya Ud Condió.