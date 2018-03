Alquileres y derecho a vivienda

Existen muchas declaraciones sobre el derecho a una vivienda digna: constituciones, Derechos Humanos, religiosas, gobiernos. Todas para no cumplir con esas grandilocuentes palabras. La vivienda está en manos del sistema económico que la utiliza como instrumento de especulación y para obtener máximo beneficio, sea como sea. Con los pisos vacacionales, la modificación de la ley de Alquileres, el empleo precario, ahora son los inquilinos, principalmente jóvenes y mujeres cabezas de familia, quienes están perjudicados. Algunos negocios en Jerez han cerrado por la no renovación de alquileres. Saldrá en estos días una nueva ley de ayuda a la compra y al alquiler. No se aborda el problema del derecho a la vivienda, como dice el artículo 47 de la Constitución. Es peor aún, se privatiza lo que existe de vivienda pública, como hizo el PP en Madrid, vendiendo el parque de viviendas sociales a una empresa especulativa. Se salvó a los bancos y cajas comprando las viviendas vacías y metiéndolas en el SAREB, banco malo o de pérdidas. ¡Qué 'jartura' de Gobierno!