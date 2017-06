Amenaza y miedo

Amenazar es algo a lo que solemos acudir para inquietar a alguien. Por ejemplo, el terrorismo representa una amenaza para la sociedad actual porque alguien no quiere que actuemos como lo hacemos y nos infunde el miedo. En qué bando está ese alguien no lo sé, es un tema demasiado complejo que se escapa a cualquier persona nacida en 1994. Pero no voy a eso, sino a cómo convivimos a diario con la amenaza y el miedo. Por ejemplo, amenazamos a los niños pequeños. Sí, les decimos que viene el perro para que se estén quietos y no hagan algo que se escape de nuestros dominios. Es una tontería, pero estamos tan acostumbrados a este tipo de 'advertencias' que luego las pronunciamos cuando somos mayores. Por supuesto, con algo más fuerte. "Te voy a demandar", por ejemplo. Se trata de una estrategia muy efectiva a la hora de coartar. El problema de todo esto es que el niño se asustará si no sabe de perros. El problema es que el oponente se asustará si no entiende de leyes. La amenaza sin miedo no es nada.