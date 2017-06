Andalucía: ¿Reino de Taifas?

Repasar lecturas sobre historia nunca viene mal. Es como si la vida fuera circular y cada cierto tiempo, corto o largo, se reprodujeran situaciones parecidas a las de hace siglos. Nuestra presidenta Susana Díaz, antes de las primarias del PSOE, decía que tocaba hablar de Andalucía, pero poco a poco preparaba su candidatura. Ahondó mucho en el mensaje de la unidad de España. Alrededor de su idea de "España" atacó al contrario con el argumento de que manteniéndonos unidos se arreglarían los problemas. "Antes España que el partido". Cuando perdió las primarias pidió respeto a los territorios. Anunció no presentar batalla en el congreso federal, pero se retiró en bloque antes de finalizar. Adelantó las elecciones internas socialistas, sin dar tiempo a los otros. "Este es nuestro territorio". No te metas Pedro Sánchez. Sevilla se convirtió en reino Taifa en 1023, independiente del Califato de Córdoba. Aquí es el PSOE de Andalucía. No te metas Madrid. Se ha vuelto nacionalista. Igual que Junts pel Sí. Increíble.