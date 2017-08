Animalario

Lo voy a decir ya, de entrada y a boca de jarro, para que no quede duda de mi opinión y para poder seguir hablando de 'Por un perro sin tumba' (Editorial Anantes) sin que esta afirmación que me dispongo a hacer me persiga durante todo el texto. Rafael García Maldonado (Coín, Málaga, 1981) ha conseguido con esta novela superar a su admirado Juan Benet si la comparamos con 'El aire de un crimen'. Y lo ha hecho, a mi juicio, porque García Maldonado ha logrado algo que el madrileño no hizo (ignoro si porque no quiso o no pudo): domesticar su estilo, potente y personalísimo, y ponerlo a disposición de su nuevo objetivo narrativo sin perder un ápice de todas las virtudes que han hecho de Rafael García Maldonado uno de los escritores jóvenes más interesantes y originales de nuestro país.

Sirviéndose de los mecanismos de la novela negra, el malagueño retuerce una y otra vez el género hasta hacer algo distinto, nuevo, sin perder la esencia noir pero dotándola de una calidad literaria que pocas veces he visto. Tiene esta novela la cualidad de satisfacer las necesidades más dispares de cuanto lector se adentre en sus páginas, cosa que recomiendo encarecidamente.

Partiendo de un hecho tan aparentemente banal como enigmático, la desaparición de un perro, se desencadena un torbellino de acontecimientos que pone en jaque no sólo a la policía, sino a psiquiatras, curas, rufianes… Y todo ello con un manejo de los tiempos narrativos realmente magistral. Sin dejar de mantener el misterio, no va postergando inútilmente la resolución de ningún capitulo, cosa que es muy común en algunos remedos de novela negra que se están dando hoy en día, intentando con ello mantener atrapada la atención del lector y consiguiendo, por el contrario, un aburrimiento mayúsculo.

Lean 'Por un perro sin tumba' y háganlo cuanto antes y, sobre todo, no dejen de seguir la trayectoria de este escritor. Cuando llegue a donde auguro que va a llegar, nosotros podremos decir que ya lo leíamos desde el principio.