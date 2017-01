Año de nieve, año de bienes

Así debería ser porque la que está cayendo es menuda. Me encontré estos días a Luis Lara y me dijo que con el frío que está haciendo había visto debajo de su casa a dos pingüinos "encendiendo una candela con dos palets". Un año en el que Donald Trump acapara la atención y es el 88 aniversario del fallecimiento del mejor cantaor que ha dado la historia del flamenco (al menos junto a Manuel Torre). Me refiero al jerezano Don Antonio Chacón (fallecido el 21-01-1929). La verdad es que es un año que comienza con fuerza y diferente. Hacía tiempo que no nevaba en cotas tan bajas. Para la Sierra gaditana ha sido un verdadero espaldarazo porque está llena de visitantes y eso sin duda es bueno para la economía. Economía que es asignatura pendiente de nuestro entorno jerezano. Son muchas las noticias que avalan una mejoría sostenible, una tendencia positiva en nuestra ciudad. También es verdad que -como siempre- salen más fotos de declaraciones de voluntades políticas o intenciones que de hechos consolidados. No deja de ser cierto que se nota en el ánimo de todos gobernantes, empresas y ciudadanos que hay ganas de que esto vaya bien. Por eso mismo es hora de poner en marcha, ejecutar esas buenas ideas. Pasadas las magníficas navidades en las que Jerez lidera un especial atractivo con amplio margen. No podemos quedarnos en felicitaciones y golpes de pecho de lo buenos que somos y de la gente que viene a vernos. Más bien debemos ponernos a gestionar entre todos cuáles son las ventajas, inconvenientes, recursos y capacidades. De tal forma que alineando todos estos elementos podamos seguir generando diferenciación y ventaja competitiva. Orientarnos a la excelencia después de haber tomado las correspondientes medidas correctoras. Para que Jerez sea una marca, un lugar donde los que nos visiten tengan una experiencia única. Que les deje siempre la sensación de ganas de volver. Ahora pasó Fitur. Escenario ideal para presentar grandes proyectos de cara al mercado global. Al menos rodeados de ruidosas tamboradas con aquel rumor de "que viene, que viene" y que muchas veces se queda en "esquizofrenia virtual". Te crees que te ha visto todo el mundo y los mismos medios de comunicación que están en Madrid son los que después lo emiten en Jerez. Imprescindible para la promoción política pero insuficiente para la eficiencia operativa. Para que esto sea verdaderamente viable y sostenible debemos ejecutar el camino que se ha trazado, además en tiempo y forma. Hay buenas ideas y proyectos encima de la mesa respecto al flamenco, Escuela Ecuestre, artistas jerezanos, inversiones de empresas, hostelería, vino, tejido empresarial y turístico en general. Ahora hay que coger al toro por los cuernos. ¡Ánimo!