Para Antonio Núñez Romero: flamencólogo

Mi muy estimado amigo: Permíteme dedicarte, a título personal, estas letras como muestra y gratitud por la labor que desde que te conozco, -septiembre del año 92-, has hecho y sigues haciendo en pro del flamenco, de ahí el título del escrito.

Tengo constancia que además has compartido otras muchas facetas en tu vida pero quiero y deseo centrarme en la del flamenco por una sencilla razón que en este escrito expongo, aún a riesgo de alguien me culpe de intrusismo-injerencia. Nada más lejos de mi intención. Solo por la amistad que tengo contigo me atrevo a hacerlo, porque creo es un deber como persona agradecida.

A ti que no has tenido nunca una mala contestación cuando se te ha requerido para presentar y colaborar con alguna peña… A ti, como primer Glosador de la Semana Santa de Jerez en una de las peñas con las que comparto mi corazón y por la que tanto luché por mantener activa y viva en mis tiempos pasados…

A ti, precursor e inventor del "ciclo de la Glosa de SS.SS." de la mencionada entidad, que sirve para vivir como sólo Jerez sabe hacerlo, el recuerdo que tenemos los cristianos de la vida y obra de Jesús en su Semana Mayor…

A ti Antonio, que a día de hoy sigues con la responsabilidad de la presidencia de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz (FPPFC) que yo sepa, que tantos momentos te ha dado ligado al flamenco…

A ti, que acumulas tanta memoria flamenca archivada en tu casa. Con ese espacio lleno de "cintas de casete" principalmente, que hablan de tu obra y sobre todo del tiempo empleado y dedicado a éste arte. Podemos presumir en la entidad que tú y yo conocemos y a la que me refiero, de tener la casete de la primera inauguración en el año 77, en la Calle Baro 2, con las palabras de Domingo Rosado, primer presidente y el cura de la parroquia de Madre de Dios…

A ti, locutor, presentador, glosador, flamencólogo, presidente de la FPPF de Cádiz y entendido en la materia, quiero y deseo hacer público mi agradecimiento como secretario en primera línea durante 17 años de la entidad que en este mes de noviembre celebra su 40 Aniversario... Porque nadie como tú Antonio, ha hecho más porque se pueda celebrar esa efeméride. Se sabe que desde el 20/12/1977, -primer acta-, hasta que el 15/9/83 se produjese la primera escisión de socios fundadores…, la entidad cayó en un vacio que se reanuda el 16/07/88, bajo la presidencia de Rafael Banderas y donde tú estabas como Relaciones Públicas, siendo el único socio de los que fundaron la peña que formó parte de esa Junta Directiva. Fue Juan Rosado, el que hizo de secretario, para dejar escrito el acuerdo por el que se dejó el local de la calle Baro 2 y se trasladó la actividad de la peña a la Calle San Miguel 9, en "La Parra Vieja". Me consta que tú supiste llenar el vacío en calidad de presidente de la FPPF de Cádiz en todos los periodos en que los socios fundadores "se mantuvieron en el limbo…", después como presidente de la entidad desde el 28/4/89, hasta que en el año 92, a Bernardo Martín Morón, -contando contigo y con Carlos Domínguez Caravaca, el panadero de la Calle Baro y suegro del Porrón-, le dio por buscar nuevamente a socios fundadores y nuevos que en septiembre del año 92 reiniciaron la actividad en la Calle Baro 2…

Gracias a ti, que por los motivos expuestos tuviste la constancia suficiente para poder celebrar ahora esos 40 años. Por mantener activa la entidad con diferentes actos flamencos, donde cabe reseñar que tuviste a bien comenzar en el año 88 "el concurso de Villancicos Flamencos", que se continuó en el año 92 en calle Baro, hasta que en su XIII Edición del año 2000, en calle Mariñiguez 15, se hizo la hasta ahora última por razones que ahora no vienen al caso...

A ti Antonio, mi felicitación por tu impagable e innegable trabajo por el flamenco en Jerez, especialmente por haber hecho tanto con una de las dos peñas de las que formo parte simplemente como socio en activo en la actualidad. En este pueblo, agradecido muchas veces y olvidadizo en tantas otras, entendido como el que más, donde se hace difícil reconocer tanta labor por el arte flamenco a tantas personas con sus años a sus espaldas como tú, pero donde aún nos queda la esperanza de poder sentirnos dichosos de contar con esa savia nueva, que a Dios gracias, con mucho trabajo y esfuerzo ponen a Jerez en su sitio en el flamenco, llámense Fran Pereira o José Mª Castaño, -periodista, abogado. Críticos valientes y entendidos en la materia, por citar a algunos que personalmente aprecio-, olvidándose como te digo, por ejemplo, del ilustre y universal jerezano D. Manuel Ríos Ruiz, a quien, en mi corto y humilde entender, Jerez no le ha dado su sitio por su dedicación al flamenco… pero esa Antonio es otra historia de las tantas de este pueblo de las que se puede escribir un libro…

Vaya por ti mi reconocimiento público a tu labor por el flamenco en el día de hoy, importante para éste arte. Que Dios te guarde.