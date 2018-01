Suelo oír de algunos comerciantes, en particular, y de muchos ciudadanos, en general, que la falta de aparcamiento gratuito en el centro de la ciudad es el gran problema del centro de Jerez y, por ende, del comercio local. Por esa regla de tres, no habría ciudad en España que estuviera en la misma situación. Vayan a Cádiz e intenten aparcar; o a Sevilla; o a Madrid. En las tres también hay zonas azules o verdes y aparcamientos subterráneos tan o, incluso, más caros que aquí; sin embargo, su actividad comercial es envidiable. Por lo tanto, parece que echar la culpa a la falta de aparcamiento es no querer ver o buscar excusas para no hacer frente al verdadero problema, que no es otro que la falta de adaptación de algunos negocios a las actuales demandas del público. El centro ha sobrevivido gracias al rebufo que generaba las grandes locomotoras -como Inditex - pero ahora corren otros tiempos con una progresiva desbandada de grandes firmas. Al comercio local le toca imaginar y ofrecer un producto alternativo a Luz Shopping. Algunos ya llevan años haciéndolo con éxito.