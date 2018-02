Apenas un detalle en medio siglo

Es lo que tiene ser buena persona: que te toman por tonto. La provincia de Cádiz ha sido y es (y ojalá no lo sea más) muy tonta con el peaje de la autopista. Es cierto que en su momento, eso de circular por una carretera que tenía dos carriles 'payá' y otros dos 'pacá' era de lo más innovador del mundo. Si a esto le metemos que al final hay un puente que te lleva más rapidito a Cádiz a arreglar papeles y que con suerte estaba levantado (sí, fue así, había quien esperaba para verlo arriba) pues era el no va más. Pero hete aquí que los años pasan, al Estado le da por levantar por todos lados autovías menos entre Cádiz y Sevilla que se desconoce por qué extraña razón son provincias que no se lo merecen. La supresión de las cabinas de peaje en La Cartuja ha sido el único detalle de esta autopista con las gentes de Jerez y Cádiz. Un detalle en cincuenta años lleva directamente al divorcio. Y aquí va llegando la hora de ir pidiendo los papeles. ¡Que has sido muy mala, AP-4!