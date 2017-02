H UBO alguno que pensó que lo de la borrasca arenosa de ayer era un récord de levantamiento de playa inigualable, una especie de 'levantazo' playero que se había sentido en Jerez. Desde luego, de no ser por el agua de lluvia limpia que cayó a partir de las once y media, daban ganas de sacar la sombrilla y plantarse en plena calle a tomar el fresco. Luego que si no tenemos playa en Jerez. Se nos pasan las mejores. Las arenas, dicen, saharahuis, obligaron a buscar soluciones a la suciedad de los vehículos. En mi pensamiento están aquellos que después de la mojada arenosa guardaron el coche en un garaje y después de las lluvias, sobre las dos de la tarde, seguían con los coches hasta las trancas. Por supuesto, quiero mostrar mi apoyo a aquellos que se apresuraron a llevar el coche a lavar, sin darle tiempo a la lluvia natural a hacer lo suyo. No sé si se repetirá el fenómeno, pero yo, por si acaso, todavía no lo voy a limpiar. Que sea lo que Dios quiera.