Armas para cambiar

El mensaje profundo de la Cuaresma es un mensaje lleno de esperanza y una magnífica noticia... Muchos podremos preguntarnos en momentos de nuestra vida: ¿ Podré cambiar?, ¿podré salir de este hoyo?, ¿estoy destinado a ser la misma persona siempre?... Y la Cuaresma viene en respuesta para que Dios te diga alto y claro: sí, es posible cambiar y ser mejor... pero que nadie se engañe, si algo nos enseña la pasión, muerte y Resurrección del Señor, es que, para resucitar a una vida nueva en cualquier ámbito y situación, hay que morir a la antigua, hay que atravesar un desierto y hay que crucificar muchas cosas para poder resucitar. El cambio de vida no tiene otro camino, lo mires por donde lo mires. Y he aquí las armas para luchar por ese cambio. Como cambiar nuestro corazón es una empresa difícil, y a veces imposible por nuestras propias fuerzas, la oración entendida como encuentro con ese Dios que te va a dar la fuerza que no tienes para el combate de la vida es el punto de partida del cambio. ¿Oras? ¿No?... Te será difícil cambiar. El ayuno auténtico que Dios quiere es que te abstengas de comerte todo lo que en tu vida te aleja del amor a Dios , al prójimo y a ti mismo…, el ayuno que Dios quiere para que tu vida resplandezca en la oscuridad del sinsentido es que des tu limosna a los más pobres, que liberes a los oprimidos, que des de vestir al desnudo, y que si estos viernes de Cuaresma te abstienes de comer carne, sea para quitarte de comer y darlo a un pobre, y no para sustituir la carne por un festín de marisco de la Bahía. Si no oras a Dios para que te de la fuerza que no tienes en tus debilidades, ni ayunas de lo malo, ni das limosna entregando lo bueno de ti... ¿Cómo vas a cambiar? Aquel que viva una buena Cuaresma este año, buscando una auténtica conversión, y empleando estas armas, con mucha seguridad salvará su vida, su matrimonio que empieza a resquebrajarse, su trabajo, sus amistades...