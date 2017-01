Artículo 438 Código Penal

"El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matase en el acto a ésta o al adúltero… será castigado con la pena de destierro". Ese Código vigente en 1880 en España, no reconocía los derechos de las mujeres. Ser testigo en juicio, administrar sus bienes, eran, entre otras, sus restricciones. La minoría de edad hasta los 21 años. Hasta los 23 no podían dejar la casa del padre. La segunda República igualó los derechos femeninos a los masculinos. Pero la dictadura del general Franco puso el Código Penal a la altura de 1880. Hasta la muerte del dictador, en 1975, poco se avanzó en los derechos igualitarios. "El artículo 438" es un impresionante cuento corto de Carmen de Burgos, 'Colombine', que ya leí en 1987 en la colección Biblioteca de Cultura Andaluza. En la práctica queda camino por recorrer. Aún hay mujeres que afirman: "Yo no soy feminista". ¿Eso significa volver al artº 438? Les recomiendo leer a Colombine.