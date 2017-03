Atención a los más pequeños

Quedando ya un suspiro para nuestra semana mayor, los preparativos en cada hermandad comienzan a ultimarse. Los nervios están cada vez están más presentes, y es que nadie quiere que falle ni el más mínimo detalle el día de la salida procesional. Es por ello por lo que se repasa mil veces todos los enseres, se hace el retranqueo del paso de misterio y el de palio, se preparan las flores, los cirios, etc. Pero aunque sean los enseres y los pasos lo más visible, hay también un gran trabajo detrás de cada diputado de tramo, y es la responsabilidad de llevar el cortejo lo más correcto posible. Lo habitual es, que en estos últimos días, se reúnan el diputado mayor de gobierno con todo su equipo para organizar y coordinar todos los aspectos que engloban el día de salida. Aunque parezca algo sencillo, cada diputado tiene una gran responsabilidad tanto desde el de cruz de guía hasta el fiscal de paso, todos y cada uno de ellos tienen el deber de organizar y coordinar el cortejo, sí, pero también de estar pendientes de todos los nazarenos que lleven a su cargo. En este caso, los que llevan mayor responsabilidad son los encargados de la 'pavería' y de tramos que lleven un numero elevado de niños. Y es que, como ya comentaba este medio en días anteriores, es necesario que se tome conciencia de la importancia de la comunicación entre los padres y los 'paveros', por eso no hay que olvidar nunca avisar al diputado tanto cuando sacamos a los niños como cuando lo incorporamos al tramo. Esto, sobre todo, lo tenemos que tener en cuenta cuando llueve, que esperemos que no sea así esta Semana Santa, ya que es cuando más revuelo se forma. Recordar que lo que cae del cielo es solo agua y será mucho mejor que los nazarenos responsables de la pavería se encarguen de llevarse a todos al lugar establecido para que cada madre o tutor comience a sacar a los niños según les parezca, esto último es lo que ocasiona más despistes y más desorganización. Por ello es mejor siempre dejar que el cortejo siga su plan de agua y que todos vayan juntos. Así que en estos casos lo mejor es colaborar. Muchas personas no eligen la 'pavería' por la responsabilidad que esto conlleva y por el caos que dicen que es. En cierta manera pueden llevar razón ya que estos tramos no todos llevan la misma distancia con el de delante, tienen más ansias por encender los cirios, cuando se paran no van rigurosamente callados o incluso, a veces, la capa de las 'paveras' suelen terminar hasta quemadas. Pero lo que sí puedo asegurar, por experiencia propia, es que es el tramo más bonito, ya que es el lugar de la inocencia y la ilusión a partes iguales. Si no, observen este año la cara de los 'pavitos' de cada hermandad, os contagiaran la ilusión.