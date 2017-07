Autónomo: "Susto o muerte"

El problema del trabajador autónomo o por cuenta ajena radica en la escasez de alternativas a la hora de buscar empleo. Esto me recuerda el chiste de los dos amigos muy cortitos que le dice uno al otro : "Manolito ( no se me enfade ningún Manuel) elige, elige: ¿susto o muerte?" y Manolito contesta: "Susto". Entonces el otro le da un grito muy grande, un susto grande y Manolito le dice: "¡¡ Uy qué susto !!" y le dice el otro : "Pues haber elegido muerte…." .Por eso entiendo que el factor primordial es la falta de tejido industrial en Jerez y lo que no es Jerez. La falta de expectativas, de opciones cuando una persona se queda en el paro o emprende un proyecto de autoempleo. Hoy día y ya lo estamos sufriendo, desde hace algunos años no hace falta tanta gente para trabajar. Entre otros motivos por lo que llamamos 'paro tecnológico'. Las nuevas tecnologías han provocado una profunda revolución en el mercado y no hace falta tantas personas para que las empresas consigan ganar dinero y tampoco necesitan tanto espacio físico. Por tanto el autoempleo, el autónomo se convierte en una solución y así lo aseguraba Lorenzo Amor cuando decía en una entrevista hace escasos días que " en 10 años el 40 % de los trabajadores será autónomo".

Y en este escenario ¿dónde está el político, dónde está la política? A mi modo de entender deben orientarse a facilitar, a conectar esos cables, cada uno con su color, para que la máquina funcione. Atraer inversiones, empresas: industria en definitiva. Solo deben saber que el cable azul va con el azul y el verde con el verde. Conectar, dinamizar, unificar criterios, generar expectativas. Estoy convencido que cuando esto sea una realidad no te vas a encontrar con ese joven que de mayor quiere ser funcionario. No porque sea malo ser funcionario, que no lo es, sino porque no hay otra alternativa.

Ahora que muchos ayuntamientos, entre ellos el nuestro, no tienen ni para comprar un paquete de folios, bien por falta de dinero o bien porque no se atreve nadie a firmar un pedido nos enfrentamos a que la gestión política sigue contaminando con su ansiedad la ejecución de proyectos. Para ello piden dinero en forma de esponsor o patrocinio a una empresa privada prometiendo el oro y el m…. ( bueno eso ya no se puede decir), resultando por ejemplo que van tarde en la exposición publica, salida a concurso o procedimiento de licitación. En la cultura, los Viernes Flamenco, por ejemplo, entre requisitos burocráticos, la nueva fundación que viene pero no viene.. al final lo único que han podido sacar adelante es tarde y sin servicios de bar el concurso de adjudicación deprisa y corriendo. Aprovechando el tirón de dos iniciativas privadas que le pusieron el sello de 'Viernes Flamenco'. La falta de dinero público hace fracasar la mejor de las planificaciones que tuviera el técnico responsable arrastrándolo a la improvisación y quizás a la frustración. Por eso, insisto que para el autónomo y el trabajador por cuenta ajena lo más beneficioso que puede hacer el político es orientarse a dinamizar en vez de dinamitar y vaya Ud Condió….