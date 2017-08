Dos, dos, dos

Soy de los que cree que lo que ha pagado el equipo de fútbol francés propiedad de un jeque por el fichaje de la estrella brasileña Neymar está bien pagado. Me parece una barbaridad, por supuesto, pero si lo genera, ¿por qué hay que decirle que no lo pague? Millonadas valen los cuadros más importantes de la historia, y más enfermizo me parece pagar por un pelo de una estrella de rock fallecida en una subasta. 222 millones han pagado por Neymar porque es un negocio. Una millonada vale montar un circuito, por ejemplo, pero al fin y al cabo se plantea como un negocio para el entorno. Si será beneficioso no se sabe aún. No me preocupa que un señor o una sociedad hagan con su dinero lo que quieran mientras no contravengan la ley. Lo que me produce tristeza es que en nuestra sociedad sea más rentable pagar ese dinero por un futbolista que por un hospital. Estamos más dispuestos a pagar macrooperaciones con la compra de camisetas y de derechos de televisión que a mejorar nuestros hospitales a través de los impuestos. La culpa de que se pague eso por dar patadas a un balón es de todos.