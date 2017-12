Sí, estaré

Me preguntaba un conocido días atrás si yo estaría en la concentración de apoyo a Pacheco, el día 19 en el Ayuntamiento. Por razones obvias, le contesté que no. Y le respondí que no, porque no tengo noticia de ninguna concentración de apoyo a Pacheco. El apoyo para su vida cotidiana (que ahora se reduce a los permisos carcelarios y a las visitas semanales), ya se lo damos la familia y los amigos. También muchas personas le apoyan escribiéndole cartas, que siempre contesta. El apoyo político, ya no lo necesita. La justicia le ha retirado de por vida la posibilidad de ejercer cualquier cargo público, por tanto, quien crea que alguien puede intentar auspiciar su vuelta a la política se equivoca de todas, todas. La política se acabó y ojalá se hubiese acabado mucho antes. Tampoco sé que pintaría una concentración en el Ayuntamiento. Pacheco ya no es cargo público, ni nada que se le parezca. Por tanto, no tiene sentido utilizar una institución a la que hace años que no pertenece para reivindicar nada.

Sí tengo noticias de que se ha programado una concentración el martes 19 de diciembre a las seis de la tarde, en la calle Consistorio, para pedir que a Pacheco se le dé un trato igualitario. Es decir que se le trate como a los demás presos del centro penitenciario donde pena sus condenas. Y solo se pide eso: un trato igualitario. Nada más.

No se trata de discutir ni pedir revisión de condena alguna, que por otro lado ya son firmes, y ya las está cumpliendo. Ni siquiera el indulto. Lo que cada uno piense y opine sobre si fueron justas y proporcionadas, sobre si es justo que un mismo caso a unos no se les acumulen y a él sí, sobre si hay que hacerlo porque es un preso peligroso... o que habiendo cumplido más de un tercio de la condena se le deniegue el tercer grado por su peligrosidad, eso queda en el ámbito personal de cada uno. No es ese el motivo de esta concentración, que insisto, solo es para solicitar que se le de un trato igualitario. Nada más y ¡nada menos!

Si usted cree en la Justicia, y cree que Pacheco solo debe penar por las condenas impuestas por los jueces, sin que tener una almohada proporcionada por el propio centro penitenciario, o un crucifijo de 7 cm fabricado en los talleres del mismo centro y que muchos otros internos tienen, o que simplemente llamarse Pacheco no debe suponer una condena añadida a la que ya tiene, sepa usted que en esta concentración del martes a las seis, solo se pide eso. No habrá discursos, ni reivindicaciones extrañas, ni otra cosa que una pancarta en la que reza: 'POR UN TRATO IGUALITARIO A PEDRO PACHECO'. Solo eso y nada menos que eso.

Confiemos que muchos de quienes creen en la justicia, de quienes de una u otra forma tuvieron algún contacto con Pacheco y no tuvieron problemas con él, sino todo lo contrario, piensen que no debe cumplir más condena que la impuesta y así lo manifiesten con su simple presencia en la calle consistorio durante 15 minutos para pedir ese trato igualitario y nada más. También es comprensible que haya quienes sí tuvieron problemas con él o con sus decisiones, y puede que se alegren de todo lo que le pase. Es humano y lo comprendo, aunque no lo comparta.

Pero ojalá muchos de quienes piensen que mientras Pacheco fue alguien en la historia de Jerez hubo alguna luz más que sombras, o que simplemente crean que la justicia debe ser igual para todos, sin distinción de almohadas, crucifijos o apellidos, y se atrevan de forma silenciosa a manifestarlo así, con su presencia el martes 19 a las 6 de la tarde en la calle consistorio.

Por cierto que si alguien me pregunta si estaré en esa concentración 'POR UN TRATO IGUALITARIO A PEDRO PACHECO', la respuesta es clara... Sí, estaré, claro que estaré.