Hay sucesos que rompen el alma y revuelven el estómago. La noche del pasado jueves me acosté leyendo la sentencia de La Manada y pensando en aquella chica. Y sigo pensando en ella. En cómo se levanta y en qué pensará al acostarse. Para mí no ha habido justicia, ni se acerca. ¿Qué hay para ella? Si yo me indigno, ¿qué sentirá ella? No soy profesional de la justicia y apenas entiendo su lenguaje, pero la descripción de los vídeos que grabó La Manada y se recoge en la sentencia habla por sí sola. Ayer, bajo el hashtag #cuéntalo en Twitter muchas mujeres alzaron la voz describiendo las agresiones y violaciones que habían sufrido, y me sentí privilegiada (lo soy) por no haber pasado por ninguno de estos episodios. Las Carmelitas de Hondarribia (Guipúzcoa) publicaron en su perfil de Facebook tras conocer el revés judicial que aún estando en clausura y llevando un hábito casi hasta los tobillos se sentían más libres que muchas mujeres. Por la víctima de La Manada y por todas las que han vivido el terror, NO ES NO.